彭博：三星將縮編東南亞、澳、紐等海外事業 約10%員工飯碗不保

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
三星電子傳出正在新加坡等東南亞以及紐澳市場進行裁員，約10%的人可能丟掉工作。 路透
三星電子傳出正在新加坡等東南亞以及紐澳市場進行裁員，約10%的人可能丟掉工作。 路透

彭博資訊報導，三星電子據了解正在東南亞、澳洲和紐西蘭進行裁員，可能影響這些市場不到10%的人力，而每個子公司的裁員規模或有不同。

知情人士並指出，三星已計劃調整其他海外子公司或業務的人力，實際受影響人數可能達10%。

根據三星電子最新的永續性報告，三星電子在海外共有約14.7萬名員工，占整體26.78萬人的半數以上。報導指出，三星並未打算對南韓本國員工動手。

消息人士透露，三星在新加坡各團隊的員工，1日與人資主管和他們的直屬主管開會，會中被告知公司將縮編的決定，以及資遣方案的細節。

今年來三星股價已跌逾20%，在關鍵市場陷入苦戰。該公司過去在記憶晶片景氣低谷期間，也曾裁員縮編。消息人士透露，三星最近已在印度和拉美部分地區裁汰10%人力。

報導指出，三星這次主要裁減的是海外事業的管理和支援部門人力，製造部門員工則可望保住飯碗。

三星發言人則回應，部分海外事業單位正進行例行的人力調整，藉以提升營運效率，「公司並未為任何特定職位預設特定的目標」。

主管 人力 職位

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