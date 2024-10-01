中東緊張局勢急速升高 布蘭特油價由跌2%轉為漲4%

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

國際油價1日震盪走高，布蘭特原油在亞洲盤期間一度跌破每桶70美元防線，但到紐約股市盤初傳出伊朗可能準備攻擊以色列的消息後，油價一飛沖天，隨著中東緊張局勢急升而翻紅飆升。

布蘭特原油12月期貨1日盤中一度下跌2.5%，報每桶69.91美元，跌破70美元；西德州中級原油11月期貨則下跌2.7%，報67.08美元。但中東局勢突然改變，兩大原油價格翻紅且愈漲愈高，到紐約午盤前漲幅雙雙擴大到4%，報價都站回70美元以上。

第3季國際油價約下跌17%，目前是今年來最低價位，主因市場預期石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）將增加產量，以及中國大陸經濟遲滯使石油需求減少。

 OPEC+將於2日召開線上會議，交易商預期OPEC+可能增產。俄羅斯副總理洛瓦克上周表示，OPEC+將從12月開始逐漸恢復供給量。

在伊朗傳出準備攻擊以色列之前，德意志銀行才調低了油價展望，主因是供給過剩，中國成長疲軟，及OPEC+將恢復供油量。德銀預估明年OPEC+日產量將比目前增加約150萬桶。

滙豐銀行則將2025年布蘭油價預估水位由每桶76.50美元，下修到70美元。滙豐預測2025年全球油市平均每日將過剩60萬桶，第1季更可能過剩100萬桶；OPEC+很可能縮小減產數量，因此油價「益發看跌」。

OPEC 伊朗 油價

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