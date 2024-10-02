聽新聞
0:00 / 0:00

美通膨近尾聲 學者：罷工影響有限

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

經濟學家表示，美國碼頭工人罷工事件，無論是資方妥協或勞方罷工，都會影響通膨，兩年前飆升的通膨主要來自貨幣供給政策，且美國通膨已近尾聲，這次罷工事件不至對通膨顯著影響。對台灣經濟主要影響來自傳產，若海運價格上漲，將衝擊營收，但對以空運為主的科技業較無影響。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城表示，美國東岸碼頭吞吐量占美國海運運量百分之五十，如果大規模罷工，對相關供應鏈起伏影響很大，尤其會影響廠商新訂單，希望不要成為壓垮十月或下半年業績最後一根稻草。

東海大學經濟系兼任教授邱達生表示，美國東岸碼頭工人勞資糾紛無論結果如何，一定對通膨有所影響，因為若資方妥協大幅加薪，也會成本轉嫁，造成成本推升的物價上揚；如果資方不同意，工會啟動罷工，影響到卅幾個港口無法進出貨品，交易成本上升，最後也會反映在物價上。

邱達生認為，上一波通膨來自各主要國家央行的貨幣供給政策，加上美國通膨已緩，通膨再顯著上升機會不高。真正會影響國內通膨，來自內需服務業的轉嫁，海運影響的是傳產運送成本，但多數製造業都是為國際大廠代工，即使成本上升也只能吸收，沒有轉嫁問題，會衝擊的是傳產營收。至於AI相關的科技業，一定是走空運，海運價格上升較不受影響。

罷工 美國 通膨

延伸閱讀

三星印度家電廠罷工加劇 逾900人遭警拘留

最後一刻勞資談判破裂 美東碼頭工人午夜展開罷工

美50年來首罷工港口停擺 小摩：美國每日經濟損失近1600億

因應美東碼頭工人罷工 長榮海運密切關注、適時調整航線

相關新聞

美東36港口罷工 衝擊全球供應鏈

美國東岸與墨西哥灣港口勞資雙方在期限前未達成協議，上萬名勞工在美東時間一日零時一分（台北時間昨天中午）起發動四十七年來首...

伊朗準備攻擊以色列 美股道瓊早盤跌逾300點

隨著中東的緊張情勢可能升高，美股1日早盤開低走低。道瓊工業指數1日早盤下跌331點，或0.8%；標普500指數跌1.1%...

紐約港半數工人 年薪達480萬

數據顯示，美國港口工人的薪資在藍領勞工中是數一數二高，紐約港半數碼頭工人年薪都至少十五萬美元（約台幣約四七七萬元），但工...

美通膨近尾聲 學者：罷工影響有限

經濟學家表示，美國碼頭工人罷工事件，無論是資方妥協或勞方罷工，都會影響通膨，兩年前飆升的通膨主要來自貨幣供給政策，且美國...

華爾街觀點：貨櫃股看俏 汽車零售業緊張

美國東岸與墨西哥灣港口工人一日起發動罷工，華爾街評估潛在的贏家和輸家，分析師普遍認為，貨櫃輪業者受益最大，汽車業與零售業...

油價飆美股挫！美官員：伊朗擬攻擊以色列 中東緊張局勢升溫

白宮高階官員1日表示，跡象顯示伊朗正準備對以色列發動導彈攻擊，稍早以色列才宣布對位於黎巴嫩南部邊境的真主黨發動「有限度」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。