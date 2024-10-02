美通膨近尾聲 學者：罷工影響有限

經濟學家表示，美國碼頭工人罷工事件，無論是資方妥協或勞方罷工，都會影響通膨，兩年前飆升的通膨主要來自貨幣供給政策，且美國通膨已近尾聲，這次罷工事件不至對通膨顯著影響。對台灣經濟主要影響來自傳產，若海運價格上漲，將衝擊營收，但對以空運為主的科技業較無影響。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城表示，美國東岸碼頭吞吐量占美國海運運量百分之五十，如果大規模罷工，對相關供應鏈起伏影響很大，尤其會影響廠商新訂單，希望不要成為壓垮十月或下半年業績最後一根稻草。

東海大學經濟系兼任教授邱達生表示，美國東岸碼頭工人勞資糾紛無論結果如何，一定對通膨有所影響，因為若資方妥協大幅加薪，也會成本轉嫁，造成成本推升的物價上揚；如果資方不同意，工會啟動罷工，影響到卅幾個港口無法進出貨品，交易成本上升，最後也會反映在物價上。

邱達生認為，上一波通膨來自各主要國家央行的貨幣供給政策，加上美國通膨已緩，通膨再顯著上升機會不高。真正會影響國內通膨，來自內需服務業的轉嫁，海運影響的是傳產運送成本，但多數製造業都是為國際大廠代工，即使成本上升也只能吸收，沒有轉嫁問題，會衝擊的是傳產營收。至於AI相關的科技業，一定是走空運，海運價格上升較不受影響。