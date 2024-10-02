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華爾街觀點：貨櫃股看俏 汽車零售業緊張

聯合報／ 編譯簡國帆／綜合報導

美國東岸與墨西哥灣港口工人一日起發動罷工，華爾街評估潛在的贏家和輸家，分析師普遍認為，貨櫃輪業者受益最大，汽車業與零售業等仰賴進口貨物的行業恐承壓。

金融服務公司Stifel分析師團隊認為，聯邦快遞與優比速等國際空運供應商將直接受惠，貨運經紀商也將因安排航運的能力而受益。

投資銀行TD Cowen分析師席德爾指出，美西最大鐵路營運商聯合太平洋可望稍微受惠，因為能安排貨物從美東轉到美西港口。資產管理公司Baird的分析師霍蘭德建議，若罷工引發鐵路類股賣壓，能逢低買進。

先前港口罷工的經驗顯示，海運業者常能受惠於費率飆漲。分析師警告，現貨費率可能上漲百分之廿至百分之廿五。瑞銀預測，航運巨頭馬士基會停泊美國港口的貨運量中，將有百分之廿受罷工影響，若運費兩季上漲百分之卅，將額外帶來超過十億美元的營收。

Stifel分析師團隊指出，面臨風險的產業包括汽車業，因為幾乎所有歐洲的汽車和零組件都會經過美東和墨灣港口，但這些風險可能集中在進口汽車與零組件的外國車廠，美國車廠則多有國內供應鏈。

若罷工拉長，也可能影響沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）、家得寶（Home Depot）、Lowe's等需要透過罷工港口進口貨物的零售商。

瑞銀分析師寇查萊恩（Arpine Kocharyan）表示，美泰兒（Mattel）和孩之寶（Hasbro）等玩具製造商也可能受牽連，但多數為年底購物季準備的玩具可能都已完成備貨。

零售商約占全美貨櫃運量的一半，已提前為萬聖節與耶誕購物季累積庫存，以免遭受罷工干擾。美國最大貨櫃拖運人沃爾瑪和量販店巨擘好市多（Costco）都表示，正竭盡所能減輕相關衝擊。

分析師 罷工 美國

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