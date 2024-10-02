紐約港半數工人 年薪達480萬

數據顯示，美國港口工人的薪資在藍領勞工中是數一數二高，紐約港半數碼頭工人年薪都至少十五萬美元（約台幣約四七七萬元），但工會主張貨櫃航商近年獲利屢創新高，港口工人的薪資卻停滯不前，沒有雨露均霑。

美西去年也出現過同樣情節，二點二萬名美西港口碼頭工人在長達十三個月的合約談判期間威脅罷工，最終成功爭取到新合約在未來六年加薪百分之卅二，到二○二七年時薪達到六十點八五美元。

巴隆金融周刊（Barron's）揭露美國港口勞工的薪資。根據東岸工會現有合約，最高等級的碼頭工人時薪卅九美元（約台幣一二四○元），一年約賺八點一萬美元，但許多勞工會加班、額外輪班，因此會墊高所得。

工會和港口都沒有揭露實際的薪資水準。但根據管理紐約港的監管機構Waterfront委員會二○二○年的報告顯示，紐約港超過半數碼頭工人年薪都至少十五萬美元。

不過，代表四萬五千名港口工人的國際碼頭工人協會（ILA）主張，「海運業者的獲利從數百萬美元衝高至數十億美元，ILA的碼頭工人薪資卻持平」，要求新合約須在未來六年每年時薪調漲五美元，到二○三○年時碼頭工人時薪上看六十九美元，同時要求更好的福利，並且反對港口使用自動化技術。

這場罷工，預料會影響美國超過百分之五十的進口，許多運輸將分散至美西港口，還可能產生嚴重的物流積壓。