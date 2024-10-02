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美東36港口罷工 衝擊全球供應鏈

聯合報／ 編譯劉忠勇簡國帆／綜合報導
美東36港口大罷工 製表／財經中心 圖／聯合報提供
美東36港口大罷工 製表／財經中心 圖／聯合報提供

美國東岸與墨西哥灣港口勞資雙方在期限前未達成協議，上萬名勞工在美東時間一日零時一分（台北時間昨天中午）起發動四十七年來首次罷工，處理全美半數進口海運貿易的港口停擺，衝擊全球供應鏈，並可能帶動通膨。

美國拜登政府有權干預罷工，但華府已表示不會行使這項權力，只是隨著總統大選日逐漸逼近，罷工引發的政治壓力勢必愈來愈重。芝加哥聯準銀行總裁古斯比則說，若美東與墨灣碼頭勞工罷工持續太久，構成供應鏈風險，聯準會將被迫因應。

為避免罷工，代表資方的美國海事聯盟（USMX）九月卅日向代表四萬五千名港口工人的國際碼頭工人協會（ILA），開出加薪百分之五十的條件，但ILA以未滿足勞方需求為由拒絕。華爾街日報引述知情人士指出，ILA以六年加薪百分之七十七為協商基準。

ILA一日發表聲明表示，美東時間一日零時一分起關閉從緬因州到德州的所有卅六座港口，「如果必要，我們準備持續奮鬥，不管要罷工多久，都要為ILA成員爭取薪資，反對自動化」。這是美東與墨灣港口勞工一九七七年以來首度全面罷工。

專家警告，美東與墨灣港口停擺茲事體大。美國經濟研究聯合會（Conference Board）分析顯示，這些港口共處理百分之廿五的美國國際貿易，並警告罷工可能「癱瘓美國貿易」，使食品、石化、消費者電子及服飾等產品進口停擺，估算罷工每日影響近五億美元。若罷工維持一周，會使美國經濟付出卅七點八億美元代價，並導致供應鏈運作減緩到十一月中。

ImportGenius表示，即便罷工只維持一周，會導致數十萬個貨櫃無法進入美國，這些港口也是冷藏農產品進口的重要門戶。投資銀行Jefferies上周表示，東岸與墨灣港口停擺，每天會對美國經濟造成卅億至四十億美元的威脅。摩根大通估算，罷工將造成美國經濟每天蒙受五十億美元（約台幣一五九一億元）損失，但預期罷工不會持續超過一周。

全球貨櫃航商巨頭馬士基（Maersk）表示，這場罷工將造成貨物流動減慢、提高成本。馬士基也發布客戶建議表示，若勞工爭議拉長，可能加劇干擾，影響進出口活動、貨櫃調度以及整體營運效率，並已擬定緊急應變計畫。在全球供應鏈遭遇巴拿馬運河限制通行量、紅海商船遭遇攻擊之際，這起罷工為最新干擾。

紐約與紐澤西港務局表示，紐約市地區港口有將近十萬只貨櫃等待卸貨，都因罷工動彈不得，未來幾周還有卅五艘貨櫃船航向紐約。紐約州州長霍楚喊話，表示食品供應安全無虞，民眾無須像疫情時般搶購囤貨。

罷工 美國 貨櫃

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