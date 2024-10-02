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ECB 本月降息預期增強

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

歐洲央行（ECB）總裁拉加德表示，ECB對能夠控制通膨感到更加樂觀，並將在10月利率決策會議考量這一點。在此同時，最新公布的歐元區9月通膨率低於ECB的2%目標，為2021年首見，也強化ECB將於10月降息預期。

拉加德9月30日在布魯塞爾對歐洲議會議員發表談話時表示，「今年第4季通膨可能會暫時上升，因為能源價格之前急劇下跌已不再被計入，但最新發展增強我們對通膨將及時回到目標水平的信心」，「我們將在10月的下次貨幣政策會議考慮這一點」。這是她迄今最強烈的暗示，表明官員們支持降息趨勢可能在增強。

歐盟統計局1日公布數據顯示，歐元區9月消費者物價指數（CPI）比去年同月升1.8%，年升率低於8月的2.2%，且低於2%目標值，核心CPI年升率也趨緩至2.7%。市場預期，ECB在10月再降息1碼機率逼近90%。

ECB 通膨 降息

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