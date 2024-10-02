美聯準會主席強調經濟仍穩健 鮑爾：Fed不急著積極降息

美聯準會（Fed）主席鮑爾9月30日重申，9月降息2碼，不應該被解讀成接下來也會以同等幅度降息，並強調美國整體經濟依然穩健，「不急著」調降基準利率，暗示聯準會可能會在11、12月各降息1碼。在鮑爾發表演說後，市場預期11月降息1碼機率升至超過六成。

鮑爾9月30日在全美商業經濟協會（NABE）年會發表演說時表示，決策官員尋求在壓低通膨同時也能支撐就業市場，並讓數據指引未來行動，經濟情勢整體穩健，有意運用手上工具維持住現況，「展望未來，如果經濟的發展大致如預期，那麼隨時間推移，政策將回歸更加中性立場…但我們沒有預先設定路線」，「風險是雙邊的，我們將繼續逐次會議進行決策」。

Fed主席鮑爾最新談話重點 圖／經濟日報提供

鮑爾提到若經濟數據維持一致性，那麼今年可能還會有兩次降息，但會是降幅較小，也就是一次降1碼，與市場認為會更積極降息的預期不同。

鮑爾表示，「委員會不急著快速降息」，「如果經濟表現符合預期，代表今年還會有兩次降息，還會再一共調降50個基點（2碼）」，但他也說，「如果經濟放緩速度超出我們預期，那麼我們能加快降息；如果放緩速度比我們預期慢，我們可以降慢一點。」

芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，在鮑爾發表談話後，市場預期11月降息1碼的機率升至61.2%，高於一周前的41.9%。

鮑爾表示，勞動力市場穩健，但「過去一年中明顯降溫」，聯準會相信可透過適當調整政策立場，在經濟溫和成長、通膨持續下滑，同時維持就業市場穩健，「我們不認為，必須要見到勞動市場情勢進一步降溫，才能達到2%通膨率目標」。

關於通膨最頑固的一部分，也就是居住相關成本，鮑爾承認住房相關通膨下降速度一直遲緩，但他相信終將降溫。