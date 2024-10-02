鮑爾一席話 亞幣全倒 日圓摔最重

美國聯準會主席鮑爾一席話，澆熄市場大幅降息預期，激勵昨（1）日美元指數反彈、主要亞幣走勢全軍覆沒，其中又以日圓貶勢最猛、慘淪「最弱亞幣」。

中央銀行統計顯示，除中國大陸與韓國休市外，美元指數昨天上漲0.65%，星元匯率貶值0.48%，新台幣匯率貶幅0.58%，日圓貶勢最重、單日貶幅達1.26%。

匯銀主管分析，鮑爾談話讓市場對聯準會大幅降息預期落空，成為美元走強、多數亞幣下跌關鍵主因，其中又以日圓匯率最弱勢，關鍵在於日本央行9月19日召開的貨幣政策會議紀錄顯示，官員們沒有立即進一步緊縮利率的計畫，日本央行打算維持寬鬆立場，但如果經濟狀況顯著改善，日本央行仍對調整持開放態度。

匯銀主管說，根據鮑爾說法，「基準」情景是，聯準會接下來的兩次會議每次僅將把利率調降0.25個百分點。他對經濟狀態持樂觀態度，但暗示如果未來經濟數據比預期更差，Fed可能會更快降息。

今年以來，美元指數累計下挫0.32%，非美貨幣升貶互見，其中新台幣匯率最弱勢、貶幅達3.46%，超前日圓匯率貶幅1.91%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元則貶值1.87%。

相較於新台幣、日圓與韓元，人民幣與星元今年來對美元均為升值，人民幣升1.09%，星元升2.44%最強。