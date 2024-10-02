美東港口勞工罷工 貨櫃業受惠、零售商哀號

美國東岸與墨西哥灣港口勞工1日起發動罷工之際，華爾街正評估潛在的贏家和輸家，分析師普遍認為，貨櫃輪相關業者受益最大，汽車業與零售業等仰賴進口貨物的行業恐承壓。

Stifel分析師團隊認為，聯邦快遞（FedEx）與優比速（UPS）等國際空運供應商將直接受惠，貨運經紀商也將因安排航運的能力而受益。然而，罷工對聯合太平洋（Union Pacific）和Norfolk Southern等鐵路業者的利多則沒那麼明顯。

TD Cowen分析師席德爾（Jason Seidl）指出，美西最大鐵路營運商聯合太平洋可望稍微受惠，因為能安排貨物從美東轉到美西港口。Bairdt分析師霍蘭德（Garrett Holland）建議，若罷工引發鐵路類股賣壓，能逢低買進，因他認為物流受擾將為時短暫。

先前港口罷工的經驗顯示，海運業者常能受惠於費率飆漲。分析師警告，現貨費率可能上漲20%至25%。瑞銀預測，馬士基（Maersk）會停泊美國港口的貨運量中，將有20%受罷工影響，若運費兩季上漲30%，將額外帶來超過10億美元的營收。

Jefferies指出，貨櫃航運類股可望受惠於運能緊俏。ZIM整合運貨服務公司認為，馬士基和赫伯羅德（Hapag-Lloyd）將受益最多。

Stifel分析師團隊指出，面臨風險的產業包括汽車業，因為幾乎所有來自歐洲的汽車和零組件都會經過美東和墨灣港口，但這些風險可能集中在進口汽車與零組件的外國車廠，美國車廠則多有國內供應鏈。

若罷工拉長，也可能影響沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）、家得寶（Home Depot）、Lowe's等需要透過罷工港口進口貨物的零售商。

瑞銀分析師寇查萊恩（Arpine Kocharyan）表示，美泰兒（Mattel）和孩之寶（Hasbro）等玩具製造商也可能受牽連，但多數為年底購物季準備的玩具可能都已完成備貨。

零售商約占全美貨櫃運量的一半，已提前為萬聖節與耶誕購物季累積庫存，以免遭受罷工干擾。美國最大貨櫃拖運人沃爾瑪和量販店巨擘好市多（Costco）都表示，正竭盡所能減輕相關衝擊。