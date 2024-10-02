美東港口罷工 卡車工人協會表態支持

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

美東國際碼頭工人協會（ILA）約5萬碼頭工人1日開始罷工，據悉，「美加卡車工人協會」隨即發表支持力挺態度，讓美東碼頭罷工情勢變得更複雜，業界擔心工會大串連，影響幅度與期限恐擴大，將對運輸鏈造成更大衝擊。

針對美東碼頭罷工，國內最大的物流業者台驊（2636）分析，一旦此次罷工延續超過兩周，影響可能延伸到明年初，航商運力恐減少兩成左右，運費及相關附加費肯定會大漲。

國內航運、物流公司也發出通知，提醒所有的客戶不能輕忽這次罷工事件的影響。國際知名零售商表示，碼頭工人長時間罷工會加劇市場船舶短缺，今年耶誕節恐怕會有很多物資來不及到客戶手中。

國內航運業者分析，美東和墨西哥灣這次罷工的36個港口，每月要處理美國約45%至49%的進口貨物，每月數十億美元的貿易額都是從美國東海岸和墨西哥灣港口進入，罷工效應不可忽視。

根據專業機構估計，ILA為每罷工一天，集裝箱積壓需花五天以上才能清理完畢；如果罷工持續兩周，推估積壓貨物最少要到2025年第1季才能處理完成。

美東罷工，10月全球海運供應鏈變化神鬼難測，罷工期成為對於市場影響的最重要關鍵，航商估計若達一周將引發連鎖括塞港、缺船及缺櫃，運價上漲已經小事，未來還有可能引起物價上漲的通膨。

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