中東緊張升高 油價急漲

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

白宮高階官員1日表示，跡象顯示伊朗正準備對以色列發動導彈攻擊，稍早以色列才宣布對位於黎巴嫩南部邊境的真主黨發動「有限度」且「目標明確」的地面作戰行動，使中東緊張情勢急速升高。國際油價急速拉高，美股下挫。

官員表示，美國積極支持以色列做好防禦準備，並警告伊朗若對以色列發動直接軍事襲擊，將給自己帶來嚴重後果。

美股三大指數1日早盤開低走低，道瓊一度大跌330點，布蘭特和西德州原油由黑翻紅，大漲至少3%。布蘭特稍早一度跌破70美元大關。

為防止衝突擴大成區域性戰爭，美國稍早已表示，將對中東增派數千名兵力。

以色列國防軍1日稍早宣布，對黎巴嫩南部「有限度」地面入侵，鎖定黎國武裝團體真主黨在邊境沿線據點。真主黨則聲稱發射多發飛彈攻擊以軍據點。美國總統拜登9月30日才示意反對以色列地面入侵黎巴嫩，但以軍依然行動，進一步證明美國已無法約束以色列。

五角大廈聲明，美國防長奧斯丁、以色列防長葛朗特同意，有必要拆除真主黨邊境沿線基礎設施，確保去年10月哈瑪斯突襲事件不會重演，亦重申需要透過外交途徑，確保以、黎平民安全。

以色列 美國 黎巴嫩

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