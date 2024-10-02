美東港口罷工衝擊供應鏈 每日損失近5億美元

美國東岸與墨西哥灣港口勞資雙方在期限過後仍未敲定協議，上萬名勞工在美東時間1日零時1分起發動47年來首見罷工，使處理全美半數進口海運貿易的港口陷入停擺，勢將衝擊全球供應鏈，推升運價。

全球貨櫃航商巨頭馬士基（Maersk）表示，這場罷工將造成貨物流動減慢、提高成本。芝加哥聯準銀行總裁古斯比則說，若美東與墨灣碼頭勞工罷工持續太久，構成供應鏈風險，聯準會（Fed）將被迫因應。

為避免罷工，代表資方的美國海事聯盟（USMX）9月30日向代表4.5萬名港口工人的國際碼頭工人協會（ILA），開出加薪50%的條件，但遭ILA以未滿足勞方需求為由拒絕。華爾街日報引述知情人士指出，ILA的條件是以六年加薪77%為進入協商的基準。

美東港口大罷工 圖／經濟日報提供

ILA在1日發表聲明表示，將從美東時間1日零時1分起，關閉從緬因州到德州所有36座港口，「如果必要，我們準備持續奮鬥，不管要罷工多久，都要為ILA成員爭取薪資，反對自動化」。這是美東與墨灣港口勞工1977年以來首度全面罷工。

紐約與紐澤西港務局表示，紐約市地區港口有將近10萬只貨櫃等待卸貨，都因罷工動彈不得，未來幾周還有35艘貨櫃船要到紐約。紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）喊話，食品供應安全無虞，民眾無須像新冠疫情期間般搶購囤貨。

馬士基也發布客戶建議表示，若勞工爭議拉長，可能加劇干擾，影響進出口活動、貨櫃調度及整體營運效率，並已擬定緊急應變計畫。

許多專家已警告，美東與墨灣港口停擺茲事體大。美國經濟研究聯合會分析顯示，這些港口共處理25%美國國際貿易，並警告罷工可能「癱瘓美國貿易」，使食品、石化、消費者電子及服飾等產品進口停擺，估算罷工的每日影響接近5億美元，但若罷工維持一周，會使美國經濟付出37.8億美元代價，並導致供應鏈運作減緩到11月中。

ImportGenius表示，即便罷工只維持一周，會導致數十萬個貨櫃無法流入美國，這些港口也是冷藏農產品進口重要門戶。Jefferies上周表示，東岸與墨灣港口停擺，每天會對美國經濟造成30億至40億美元威脅。摩根大通估算，這場罷工對美國經濟每天衝擊上看50億美元，但預期罷工不會持續超過一周。

美國拜登政府有權干預罷工，但當局表示不會行使這項權力，只是隨著總統大選日逐漸逼近，罷工引發的政治壓力勢必愈來愈重。