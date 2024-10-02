Meta將在越生產VR頭盔

臉書母公司Meta於1日表示，將擴大在越南的人工智慧（AI）創新投資，計劃於2025年起在越南生產Quest 3S虛擬實境（VR）頭戴式裝置，將創造約1,000個工作機會，以深化在越南的足跡。

Meta於今年9月推出Quest 3S頭戴式裝置，起跳價300美元，與VR設備動輒超過數千美元的價格相比，是較便宜的選項。Meta在越南生產，有助於降低成本。

Meta全球事務總裁克雷格（Nick Clegg）周二與政府官員進行會議後表示，「從2025年起，Meta將在越南擴大製造最新型的混合實境設備Quest 3S」。

他也說，「對Meta而言，越南一直是個重要國家，有數以百萬計的小企業及消費都依賴我們的平台。Meta釋放成長機會，並推出創新產品，目的是對越南經濟繁榮做出貢獻」。

Meta與官方這次會議，凸顯出該公司進一步將硬體生產業務轉入越南。Meta也重視越南社會網路的商機。另外Meta將在越南測試Meta AI虛擬助理，並在未來幾個月為Messenger推出商用AI。

臉書在越南是一項相當普及的電子商務工具，用戶多達7,500萬，使該國成為臉書在全球的第七大市場。