LG電池材料開發 報捷

LG化學公司（LG Chem）表示，已開發出一種溫度響應材料，可抑制電池的熱失控。

韓聯社報導，LG化學開發的「安全強化層」（SRL）是一種複合材料，可以根據溫度改變其電阻，充當「保險絲」功能，可在過熱的初期階段阻止電流流動。

LG化學在聲明中說，已與旗下公司LG新能源合作，完成了行動電池內SRL材料的安全驗證測試。

LG化學指出，在電池撞擊和穿刺測試中，配備SRL的電池不是沒有起火、就是在著火後不久就熄滅，可阻止全面熱失控事件。該公司並表示，明年前將繼續對大容量電動車電池進行測試。

LG化學科技長李鍾求說，「這是一項確切的研究成果，可在短時間內用於大量生產。我們將強化安全技術，確保客戶放心使用電動車，並有助於提升我們在電池市場的競爭力」。

今年8月1日，一輛進口電動車在首爾以西30公里仁川的一座公寓地下停車場爆炸，並且燒毀、損壞大約140輛汽車。幾天後，停放在首爾以南約175公里處錦山的一輛電動車也發生火災。

發生這些事件後，南韓當局已要求在境內銷售電動車的汽車製造商揭露其電動車所使用電池的品牌資訊。