LG電池材料開發 報捷

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

LG化學公司（LG Chem）表示，已開發出一種溫度響應材料，可抑制電池的熱失控

韓聯社報導，LG化學開發的「安全強化層」（SRL）是一種複合材料，可以根據溫度改變其電阻，充當「保險絲」功能，可在過熱的初期階段阻止電流流動。

LG化學在聲明中說，已與旗下公司LG新能源合作，完成了行動電池內SRL材料的安全驗證測試。

LG化學指出，在電池撞擊和穿刺測試中，配備SRL的電池不是沒有起火、就是在著火後不久就熄滅，可阻止全面熱失控事件。該公司並表示，明年前將繼續對大容量電動車電池進行測試。

LG化學科技長李鍾求說，「這是一項確切的研究成果，可在短時間內用於大量生產。我們將強化安全技術，確保客戶放心使用電動車，並有助於提升我們在電池市場的競爭力」。

今年8月1日，一輛進口電動車在首爾以西30公里仁川的一座公寓地下停車場爆炸，並且燒毀、損壞大約140輛汽車。幾天後，停放在首爾以南約175公里處錦山的一輛電動車也發生火災。

發生這些事件後，南韓當局已要求在境內銷售電動車的汽車製造商揭露其電動車所使用電池的品牌資訊。

失控 材料 電動

延伸閱讀

鴻海：11月量產輝達GB200伺服器 12月出貨

中美商務部長近日將通話 溝通加徵電動車關稅等議題

歐洲議會熱議中國電動車案 歐盟官員：調查完可協商

各家車廠積極推出 電動車今年市占上看12%

相關新聞

美東港口罷工衝擊供應鏈 每日損失近5億美元

美國東岸與墨西哥灣港口勞資雙方在期限過後仍未敲定協議，上萬名勞工在美東時間1日零時1分起發動47年來首見罷工，使處理全美...

美聯準會主席強調經濟仍穩健 鮑爾：Fed不急著積極降息

美聯準會（Fed）主席鮑爾9月30日重申，9月降息2碼，不應該被解讀成接下來也會以同等幅度降息，並強調美國整體經濟依然穩...

美亞歐製造業PMI又弱了 日本持續下滑、台灣增速放緩

最新數據顯示，亞洲製造業景氣在9月轉弱，因中國大陸需求疲軟，日本景氣持續萎縮，越南是五個月來首度萎縮，台灣和泰國景氣降溫...

半導體帶旺 南韓出口強勁 9月增7.5%優於預期

南韓9月出口連續第12個月成長，受益於半導體持續不斷的需求，外銷動能保持強勁，也使經濟成長前景更加樂觀，且為全球貿易和科...

彭博：三星將縮編東南亞、澳、紐等海外事業 約10%員工飯碗不保

彭博資訊報導，三星電子據了解正在東南亞、澳洲和紐西蘭進行裁員，可能影響這些市場不到10%的人力，而每個子公司的裁員規模或...

伊朗準備攻擊以色列 美股道瓊早盤跌逾300點

隨著中東的緊張情勢可能升高，美股1日早盤開低走低。道瓊工業指數1日早盤下跌331點，或0.8%；標普500指數跌1.1%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。