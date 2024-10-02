叫陣輝達 美AI晶片新創申請IPO

AI晶片新創公司Cerebras Systems在9月30日申請首次公開發行股票（IPO），計劃以「CBRS」代碼在那斯達克交易所掛牌，讓很想找尋下一家AI領域新星的投資人眼睛為之一亮。多家外媒紛紛在標題中點出，Cerebras是要挑戰AI霸主輝達。

Cerebras是2016年成立、總部位於加州，目前大約有400名員工。該公司在8月27日發表了目標革新AI推論的解決方案Cerebras Inference，號稱運算速度能比輝達繪圖處理器（GPU）為基礎的系統快20倍。

Cerebras Inference目標為各種AI模型提供優越效能，尤其是用來發展大型語言模型（LLM）。例如，它在Meta的Llama 3.1 8B模型上，每秒可處理1,800個Token（符元，指的是文字處理過程中的最小單位，這也是AI時代最基礎的運算單位）；在Llama 3.1 70B模型上，每秒可處理450個Token。

根據Cerebras的說法，這種效能不僅比基於輝達GPU的解決方案快20倍，成本也顯著降低。以價格而言，Cerebras提供這項服務的售價，在Llama 3.1 8B模型上，每處理100萬個Token的費用僅10美分；在Llama 3.1 70B模型上，每處理100萬個Token的費用僅60美分。這代表和當前的GPU產品相比，Cerebras Inference提供的CP值高了100倍。

Cerebras表示，Cerebras Inference的核心是Cerebras CS-3系統，是由領先業界的「第三代晶圓級晶片」（WSE-3）來驅動。WSE-3是靠台積電5奈米製程生產，容納4兆個電晶體於單一晶片，這大幅降低了延遲，並且提高大型AI模型的性能表現。該公司說，這樣的AI處理器，提供的記憶體頻寬比輝達H100高7,000倍。

那麼，Cerebras是否有機會成功挑戰輝達呢？雖然大型公司或許有可能採用Cerebras來節省時間與金錢，但較小的企業可能會維持使用輝達產品，原因是輝達的產品與系統已經成熟。AI News引述Futurum Group分析師尼克森的說法指出：「關鍵問題在，企業是否願意調整他們的工程流程來配合Cerebras的系統？」

根據Cerebras最新提報的財務資料，該公司2024年上半年營收為1.36億美元，是去年同期的860萬美元的逾15倍，淨虧損6,660萬美元，略少於去年同期的淨虧7,780萬美元。

在輝達GPU晶片稱霸AI市場之際，Cerebras的AI推論解決方案提供了引人關注的替代方案。不過，輝達的另一大強項在於AI軟體平台CUDA的深耕與布局，因此，新創公司想在短期內撼動輝達，並非易事。