Google大舉投資大馬、泰國
Google宣布投資馬來西亞和泰國，已和大馬一家科技公司敲定多年合作關係，提供主權雲端服務，在泰國則將投資10億美元，興建資料中心和人工智慧（AI）基礎設施。
Google本周已與馬來西亞科技公司Dagang NeXchange建立多年合作夥伴關係，在馬來西亞耗資20億美元的新資料中心也開始動工。
Google表示，到2030年，在馬來西亞的投資將創造26,500個就業機會，並為當地經濟貢獻超過30億美元。
Google總裁兼投資長波蕾特（Ruth Porat）說：「我們的投資旨在提供高效能和可靠性，以滿足全國對雲端和AI服務的需求。」
數位投資今年挹注馬來西亞經濟成長，過去兩季國內生產毛額（GDP）成長均超出市場預期，該國貨幣馬元近半年也成為亞洲表現最佳的貨幣。
馬來西亞總理安華同日也表示，馬來西亞計劃制定國家雲端政策並引進相關法令，鼓勵依循道德原則的AI應用。
安華表示，馬來西亞的國家雲端政策將聚焦於四個核心領域，即公共服務創新和效率、經濟競爭力和成長、加強用戶信賴與資料安全，以及透過數位包容性賦予公民自主權。
Google 9月30日另宣布，將在泰國投資10億美元，在曼谷和春武里興建資料中心和AI基礎設施，此投資可望在2029年前為泰國經濟貢獻40億美元，並在未來五年內每年支持14,000個就業機會。受此消息激勵，泰國電子股周二大漲。
這些舉措均顯示，Google加入其他跨國科技公司的行列，將投資觸角擴展至東南亞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言