Google大舉投資大馬、泰國

Google宣布投資馬來西亞和泰國，已和大馬一家科技公司敲定多年合作關係，提供主權雲端服務，在泰國則將投資10億美元，興建資料中心和人工智慧（AI）基礎設施。

Google本周已與馬來西亞科技公司Dagang NeXchange建立多年合作夥伴關係，在馬來西亞耗資20億美元的新資料中心也開始動工。

Google表示，到2030年，在馬來西亞的投資將創造26,500個就業機會，並為當地經濟貢獻超過30億美元。

Google總裁兼投資長波蕾特（Ruth Porat）說：「我們的投資旨在提供高效能和可靠性，以滿足全國對雲端和AI服務的需求。」

數位投資今年挹注馬來西亞經濟成長，過去兩季國內生產毛額（GDP）成長均超出市場預期，該國貨幣馬元近半年也成為亞洲表現最佳的貨幣。

馬來西亞總理安華同日也表示，馬來西亞計劃制定國家雲端政策並引進相關法令，鼓勵依循道德原則的AI應用。

安華表示，馬來西亞的國家雲端政策將聚焦於四個核心領域，即公共服務創新和效率、經濟競爭力和成長、加強用戶信賴與資料安全，以及透過數位包容性賦予公民自主權。

Google 9月30日另宣布，將在泰國投資10億美元，在曼谷和春武里興建資料中心和AI基礎設施，此投資可望在2029年前為泰國經濟貢獻40億美元，並在未來五年內每年支持14,000個就業機會。受此消息激勵，泰國電子股周二大漲。

這些舉措均顯示，Google加入其他跨國科技公司的行列，將投資觸角擴展至東南亞。