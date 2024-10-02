波克夏 擬再發行日圓債券

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司正計劃今年第二度在全球市場發行日圓債券，這引發外界推測該公司正尋求加碼在日本的投資。

彭博資訊報導，波克夏聘請美銀證券和瑞穗證券，為可能發行基準日圓計價高級無擔保債券做準備。波克夏公司從2019年來即定期發行日圓債券，上一回發行這類債券是在4月。

股市投資人正密切觀察波克夏的資金籌集計畫，因為巴菲特已經收購了日本五大商社的股票，而這些商社幫助帶動日股日經225指數創下新高。巴菲特2月在他的年度股東信中表示，波克夏透過日圓債券發行，為該公司的多數日企投資行動提供資金。

截至10月1日，波克夏公司發行約1.41兆日圓（98億美元）的在外流通日圓債。

輝立證券日本公司股票交易主管增澤丈彥表示，波克夏還有更多的空間，增持其在商社的股份。對於日本股市整體而言，「這對那些想要買入的人來說是個好消息，這將為他們提供所需的推動力」。

日本商社的股價表現優於日本股市大盤，其中，伊藤忠商事株式會社和三井物產均收漲3.6%。

巴菲特今年2月在致股東信中表示，波克夏已將日本五大商社的持股比重提高至約9%。波克夏在2020年8月買進五家日本商社股票時就曾表示，打算長期持有這些日本投資。波克夏在五大商社的股份，多數是利用波克夏發行的日圓債券所取得的資金來進行投資。