美亞歐製造業PMI又弱了 日本持續下滑、台灣增速放緩

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
PMI數據顯示，亞洲製造業景氣在9月轉疲。圖為Vinfast在越南海防的汽車組裝廠。（美聯社）
PMI數據顯示，亞洲製造業景氣在9月轉疲。圖為Vinfast在越南海防的汽車組裝廠。（美聯社）

最新數據顯示，亞洲製造業景氣在9月轉弱，因中國大陸需求疲軟，日本景氣持續萎縮，越南是五個月來首度萎縮，台灣和泰國景氣降溫。歐美狀況也不妙，美國9月製造業PMI則由8月的47.9續降至47.3，已連三個月萎縮，並寫15個月低點；歐元區數據雖比初估值小幅上修，仍是今年來最低迷。

不過北京當局過去一周推出一系列刺激措施，能否對亞洲乃至全球製造業提供一些支撐，值得觀察。

根據標普（S&P）1日公布的報告，台灣9月製造業PMI從51.5下滑至50.8，是4月來最慢增速，反映產出和新訂單都轉疲。標普指出，地緣政治和總體經濟的不確定性讓台灣的企業在決策時採取「更為審慎的做法」。泰國PMI也從52.0降至50.4。

越南數據從52.4驟降至47.3，陷入萎縮，產出、新訂單、採購與投入庫存都下滑，不過越南製造業低迷的表現，可能只是受颱風干擾的短暫現象。標普全球市場財智經紀總監哈克爾表示：「摩羯颱風對越南造成重大影響。基本的需求情勢應該維持成長，代表隨著開始擺脫颱風影響展開復甦，我們可能會見到產業迅速回升。」

日本的製造業PMI下滑至49.7，低於8月的49.8，連續第三個月低於景氣榮枯分界50。但日本銀行（央行）1日公布的短觀報告顯示，日本大型製造業的信心持穩於13，大型非製造業信心指數升至34，均高於市場預期，都顯示樂觀看待景氣者比悲觀者多，有助支持日銀今年底或明年初再度升息。

財新／標普全球前一日公布，中國9月製造業PMI從50.4降至49.3，是去年7月來最低。不過，亞洲地區的製造業者未來幾個月可望獲得支撐，因為中國當局在過去一周推出一波刺激經濟措施，包括調降利率並為銀行體系挹注流動性。

國際貨幣基金（IMF）預測，亞洲經濟體將軟著陸，原因是通膨減緩為央行寬鬆貨幣政策、以便支持經濟成長創造了空間。

至於歐元區9月製造業PMI的終值為45，雖優於初估和市場預期的44.8，但仍是今年來最低水準。衡量產出的指數跌到44.9，為近九個月新低，也低於八月的45.8。美國9月製造業PMI則續降至47.3，雖優於初估的47，但已連三個月萎縮，並寫15個月低點。

漢堡商業銀行首席經濟學家德拉魯比亞預測，歐元區第3季的工業生產可能比上一季下降1%左右。由於新訂單量迅速減少，預計到年底工業生產將再次下降。

PMI 製造業

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