半導體帶旺 南韓出口強勁 9月增7.5%優於預期

南韓9月出口連續第12個月成長，受益於半導體持續不斷的需求，外銷動能保持強勁，也使經濟成長前景更加樂觀，且為全球貿易和科技景氣捎來正面訊息。

南韓海關1日公布的初步數據顯示，9月出口年增7.5%至587億美元，優於路透分析師預期的6.5%增幅；調整工作天數差異後的出口年增12.9%。進口則成長2.2%，貿易順差擴大至67億美元，是連續16個月出現順差。

半導體出口年增37%至創新高的136億美元，也是連續第11個月較一年前增加。南韓貿易部將此歸功於新手機上市，以及企業擴大對AI服務的投資。

南韓9月汽車出口年增4.9%，手機出口年增19%，電腦出口成長132%。船舶銷售也較去年同期大增76.2%。

南韓半導體出口額增幅 圖／經濟日報提供

韓國經濟研究院分析師說：「半導體仍是出口主要動力，因去年深陷低迷，今年數據表現也被放大。」「由於晶片業復甦去年底才開始，短期內雖不至轉負，但成長力道仍可能開始減弱。」

若以出口地區論，南韓9月對最大外銷對象中國大陸的出口年增6.3%至117億美元，主要由晶片、行動和面板產品的亮眼銷售帶動。

9月對美國出口達104億美元，年增幅雖由8月的11%放緩至3.4%，但仍是歷來最佳9月，主因晶片和電腦銷售提升，彌補機械部門需求減緩。對歐盟9月出口則拜生醫和行動產品強勁需求所賜，年增5.1%至60億美元。

美國是南韓產品的穩定需求來源，且兩國間經濟和投資互動日益頻繁，美國需求前景對南韓至關緊要。中國大陸則受房市低迷拖累，經濟持續疲軟，以致南韓對陸出口波動較大。

南韓今年出口增幅，已激勵政府和央行調升全年經濟成長預測。最新出口數據也正值市場對南韓央行（BOK）降息預期升溫。另因南韓通膨回到2%，外界對經濟成長的疑慮大過對通膨擔憂，BOK預料很快會啟動降息。南韓政策利率目前為3.5%，是2008年底以來最高水準。

另外，南韓半導體庫存上月萎縮速度為2009年來最快，這是用於發展AI的高性能記憶體晶片需求維持不墜的跡象之一。

根據南韓統計廳9月30日公布的數據，9月半導體庫存年比下滑42.6%，減少的速度比7月的34.3%更大。數據也顯示，半導體生產和出貨分別增加10.3%與16.1%，這加入其他數據的行列，佐證第3季多數時間景氣熱絡。

最新數據有望支撐今年來半導體榮景拉抬南韓經濟成長之路還有上行空間的看法。記憶體晶片是南韓出口經濟最大動力，三星電子和SK海力士是兩大支柱。