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路透：印度iPhone零件廠失火停工 蘋果可能從中國補救

中央社／ 班加羅爾1日綜合外電報導

路透社引述產業觀察家和消息人士報導，印度塔塔集團iPhone零件廠大火嚴重災損恐衝擊當地iPhone產量，迫使蘋果供應商為應付節慶銷售旺季得從中國或其他地方取得關鍵零件。

塔塔集團（Tata Group）旗下塔塔電子（Tata Electronics）位於印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）霍蘇爾（Hosur）的工廠9月28日發生火災，造成大規模破壞，至今仍無限期停工。

這間工廠是iPhone背板和一些其他零件在印度的唯一供應來源，除了供給塔塔在印度的1座iPhone組裝廠，還供貨給鴻海印度廠 。

追蹤美國蘋果公司（Apple Inc.）iPhone全球出貨量多年、總部位於香港的市場研究機構Counterpoint告訴路透社，他們預估今年自10底至11月初的印度節慶季期間，當地可賣出150萬支iPhone 14和15，但塔塔工廠火災造成蘋果難以滿足其中15%的需求。

Counterpoint創辦人之一夏哈（Neil Shah）表示：「較舊款iPhone在印度產量將有10%至15%會受到衝擊，蘋果可透過進口更多零件或將更多出口庫存改運至印度來抵銷。」

塔塔除了生產在印度販售的iPhone，還出口iPhone到荷蘭和美國，並供應中國一些iPhone零件。根據公開可得的海關資料，截至今年8月31日為止的1年內，這些出口額合計超過2億5000萬美元（約新台幣79億7000萬元）。

Counterpoint指出，蘋果供應商通常會有3至4週的iPhone背板庫存量。但1名知情的業界消息人士估計，蘋果很可能有長達8週的庫存量，因此不會立即受到影響。

儘管如此，Counterpoint和業界人士皆認為，若塔塔失火工廠持續停工，蘋果可能在中國設立另一條iPhone組裝產線，或讓中國零件工廠增加生產班次，以供應印度的iPhone製造廠。

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