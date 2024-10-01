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伊朗準備攻擊以色列 美股道瓊早盤跌逾300點

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
隨著中東的緊張情勢可能升高，美股1日早盤開低走低。路透
隨著中東的緊張情勢可能升高，美股1日早盤開低走低。路透

隨著中東的緊張情勢可能升高，美股1日早盤開低走低。道瓊工業指數1日早盤下跌331點，或0.8%；標普500指數跌1.1%，那斯達克指數跌1.6%；費城半導體指數跌2.5%；台積電ADR跌1%，輝達開高走低，一度跌1.2%。

當一名白宮官員告訴NBC，有跡象顯示伊朗準備直接對以色列發射彈道飛彈後，國際原油價格上漲。有美股恐慌指數之稱的VIX也急升到19之上，凸顯該消息加劇交易員的擔憂。

市場也密切關注美東港口工人罷工1日零時起發動的47年來首見罷工。該事件勢將衝擊全球供應鏈，推升運價。消費者雖不至於立即感受到影像，但處理全美半數進口海運貿易的港口陷入停擺，可能造成美國經濟數十億元的損失。

個股方面，美超微（Super Micro Computer）1日開盤後將以1股拆10股，分割後的股價交易。美超微第3季淪為標普500指數表現最差的成分股，但今年來仍漲逾一倍。美超微9月30日收在416.40美元，分割後的股價為41.64美元，1日早盤開高震盪。

蘋果和特斯拉均跌逾3%。

標普 美股 道瓊指數

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