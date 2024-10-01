IBM歐洲首座量子資料中心在德國啟用 總理蕭茲出席

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天為國際商業機器公司（IBM）在德國的歐洲首座量子資料中心揭幕。蕭茲表示，德國的目標是成為這項革命性科技的前沿。

法新社報導，這是IBM在美國以外的首座量子資料中心，座落於埃欣根（Ehingen），位於斯圖加特（Stuttgart）附近，將允許數十家歐洲企業和研究機構取得進入其量子系統的管道。

量子系統雖仍處於早期階段，但科學家相信超快速的量子電腦最終可以帶動一連串領域的創新，從更聰明的加密軟體到人工智慧（AI）。

蕭茲讚揚這座量子資料中心「對德國而言是好消息」，還說德國這個歐洲最大經濟體需亟需這類「關鍵科技」。

蕭茲說：「這正是我們必須處於最前沿的未來領域，我們絕不能仰賴他人。」

量子研究被視為重要的關鍵領域，中國和美國都在這方面大力投資，華府還對這類敏感科技設下出口限制。

這座量子資料中心由兩台連結量子處理器的量子電腦組成。其中一台量子電腦已於2021年啟用，由前任總理梅克爾（Angela Merkel）揭幕，當時是德國的第一台量子電腦。

德國汽車鉅子福斯（Volkswagen）和博世集團（Bosch）在內的企業將可透過新的量子資料中心進入IBM的量子系統。