三星印度家電廠罷工加劇 逾900人遭警拘留

韓國三星電子位在印度南部坦米爾那都邦的家電廠鬧罷工進入第4週。印度警方今天表示，包括員工和發起抗爭的工會成員在內，共有912人遭到拘留。

路透社報導，自9月9日以來逾1000名勞工響應罷工，並且在清奈市（Chennai）附近這座工廠旁搭建臨時遮棚進行抗爭，要求調高工資、承認獲勞工團體「印度工會中心」（Centre of Indian Trade Unions，CITU）支持而成立的「三星印度勞動福祉工會」（SILWU）。

三星電子（Samsung Electronics）2022年至2023年在印度年營收120億美元（約新台幣3821億元），鬧罷工的這座工廠貢獻其中1/5。

CITU表示，三星印度廠員工平均月薪2萬5000盧比（約新台幣9498元），他們爭取3年內調薪3萬6000盧比。

坦米爾那都邦（Tamil Nadu）高階警官拉加杜萊（Charles Sam Rajadurai）表示，已拘留約850名三星員工，以及跟領導抗爭的CITU有關連的60名工人，因為他們在清奈市附近的抗議遊行造成公眾不便，而且未經核准。

拉加杜萊說：「他們被拘留在4個婚宴廳裡，稍後將決定是否釋放他們。」

這座工廠主要生產像是電冰箱、電視機與洗衣機等家電，雇用約1800名工人，其中逾1000人參與罷工。位在北印度北方邦（Uttar Pradesh）、生產智慧型手機的另一座三星工廠則沒有發生抗爭。