快訊

台中市宣布停班停課 2日零時起停止外送！違規最高罰10萬

山陀兒移動速度慢「像原地打轉」 吸北方乾空氣開始減弱

三星印度家電廠罷工加劇 逾900人遭警拘留

中央社／ 清奈1日綜合外電報導

韓國三星電子位在印度南部坦米爾那都邦的家電廠鬧罷工進入第4週。印度警方今天表示，包括員工和發起抗爭的工會成員在內，共有912人遭到拘留。

路透社報導，自9月9日以來逾1000名勞工響應罷工，並且在清奈市（Chennai）附近這座工廠旁搭建臨時遮棚進行抗爭，要求調高工資、承認獲勞工團體「印度工會中心」（Centre of Indian Trade Unions，CITU）支持而成立的「三星印度勞動福祉工會」（SILWU）。

三星電子（Samsung Electronics）2022年至2023年在印度年營收120億美元（約新台幣3821億元），鬧罷工的這座工廠貢獻其中1/5。

CITU表示，三星印度廠員工平均月薪2萬5000盧比（約新台幣9498元），他們爭取3年內調薪3萬6000盧比。

坦米爾那都邦（Tamil Nadu）高階警官拉加杜萊（Charles Sam Rajadurai）表示，已拘留約850名三星員工，以及跟領導抗爭的CITU有關連的60名工人，因為他們在清奈市附近的抗議遊行造成公眾不便，而且未經核准。

拉加杜萊說：「他們被拘留在4個婚宴廳裡，稍後將決定是否釋放他們。」

這座工廠主要生產像是電冰箱、電視機與洗衣機等家電，雇用約1800名工人，其中逾1000人參與罷工。位在北印度北方邦（Uttar Pradesh）、生產智慧型手機的另一座三星工廠則沒有發生抗爭。

印度 台幣 罷工

延伸閱讀

美50年來首罷工港口停擺 小摩：美國每日經濟損失近1600億

美東碼頭罷工 貨櫃三雄：調整船期航速、評估附加費

因應美東碼頭工人罷工 長榮海運密切關注、適時調整航線

美東碼頭罷工！台驊估若延續逾兩周 運費及相關附加費肯定大幅上漲

相關新聞

伊朗準備攻擊以色列 美股道瓊早盤跌逾300點

隨著中東的緊張情勢可能升高，美股1日早盤開低走低。道瓊工業指數1日早盤下跌331點，或0.8%；標普500指數跌1.1%...

油價飆美股挫！美官員：伊朗擬攻擊以色列 中東緊張局勢升溫

白宮高階官員1日表示，跡象顯示伊朗正準備對以色列發動導彈攻擊，稍早以色列才宣布對位於黎巴嫩南部邊境的真主黨發動「有限度」...

最後一刻勞資談判破裂 美東碼頭工人午夜展開罷工

美國東部和墨西哥灣沿岸14個港口的碼頭工人在最後一刻勞資談判未能達成最新的勞動合約後，今天午夜起展開罷工行動。在11月大...

波音737方向舵零件有「卡住」疑慮 美國：恐逾40家航空使用

美國國家運輸安全委員會（NTSB）今天表示，超過40家擁有波音（Boeing）737飛機的外國航空公司可能正在使用方向舵...

阿根廷搶救財務 黃金儲備送國外認證

根據知情人士，阿根廷央行最近將部分黃金儲備送往國外進行認證。等通過認證，這些黃金最終將可當成抵押品取得融資，能為總統米雷伊（Javier Milei）領導的政府提供一些急需的財務彈性。

巴西銀行女CEO 推企業多元化

非裔女性梅代洛絲成為巴西銀行200年歷史以來首位女性總裁，她推行多元化計畫，設定目標到2025年時，領導階層的女性比率要提高到30%…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。