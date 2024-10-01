歐元區9月通膨率1.8% 2021年以來首度跌破2%

官方資料今天顯示，歐元區9月的通膨率降至3年半以來最低點，來到1.8%，不僅低於歐洲中央銀行（European CentralBank）設定的目標2%，也助長市場的降息預期心理。

法新社報導，由於能源成本下降，歐元區9月消費者物價指數（CPI）年增率從8月的2.2%放緩至1.8%。這是自2021年4月以來歐元區20國的最低通膨率，也低於金融數據公司FactSet訪調分析師預測的1.9%。

歐盟官方統計機構指出，扣除波動較大的能源、食品和菸酒價格的歐元區核心通膨率從8月的2.8%略微下降，來到9月的2.7%。

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）昨天表示，決策者將在「10月的下一次貨幣政策會議中，考慮通膨新數據」。

總部位於法蘭克福（Frankfurt）的歐洲央行近月已2度降息，今天公布的數據將提高17日歐洲央行會議上，再度降息的希望。

研究諮詢公司凱投宏觀（Capital Economics）的高級歐洲經濟分析師巴瑪斯（Franziska Palmas）表示，即使服務業通膨居高不下，最新數據「應該足以說服歐洲央行在10月降息」。