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最後一刻勞資談判破裂 美東碼頭工人午夜展開罷工

中央社／ 紐約1日綜合外電報導
美國東部和墨西哥灣沿岸14個港口的碼頭工人在最後一刻勞資談判未能達成最新的勞動合約後，今天午夜起展開罷工行動。 美聯社
美國東部和墨西哥灣沿岸14個港口的碼頭工人在最後一刻勞資談判未能達成最新的勞動合約後，今天午夜起展開罷工行動。 美聯社

美國東部和墨西哥灣沿岸14個港口的碼頭工人在最後一刻勞資談判未能達成最新的勞動合約後，今天午夜起展開罷工行動。在11月大選前展開的罷工，恐拖累美國這個全球最大經濟體。

法新社報導，國際碼頭工人協會（InternationalLongshoremen's Association, ILA）稱，這次行動將是首次「近50年來整個東岸罷工」。

碼頭工人罷工恐讓從食品到電子產品等各式產品的出貨停擺，導致美國經濟每週損失達數十億美元。

國際碼頭工人協會主席達傑特（Harold Daggett）在聲明稿中說：「如有必要，我們已準備好作戰，無論時間多久堅持罷工，以爭取我們應得的薪資以及不受到自動化不利影響的保護。」

國際碼頭工人協會在拒絕美國海運聯盟（UnitedStates Maritime Alliance, USMX）的最終提案後，該協會表示已自今天凌晨12時1分起關閉從緬因州到德州的所有港口。

達傑特說，「美國海運聯盟…決定堅持外國擁有的海運承運人的數十億美元獲利」，而不補償「出賣勞力替他們賺進財富的工人」。

美國海運聯盟未回應尋求評論的要求。

國際碼頭工人協會成員在東部和墨西哥灣沿岸的14個港口宣布罷工行動後，已經設立罷工糾察線。

社群媒體上傳的影片可以看到在波士頓，碼頭工人舉著抗議標語，上頭寫著「沒有公平合約就不工作」。

美國有線電視新聞網（CNN）的新聞畫面也可以看到，在費城也有類似畫面。「紐約時報」（The NewYork Times）的一則影音則是達傑特在糾察線向工人發表談話。

達傑特在紐澤西的演說中說：「我們正在創造歷史。」碼頭工人則是拿著標語，上頭寫著「獲利凌駕於人不可接受」。

這是1977年以來國際碼頭工人協會首次罷工。這份勞動合約直接影響美國14座大型港口約2萬5000名國際碼頭工人協會成員，這些港口包括紐約/紐澤西、波士頓、費城、薩凡納（Savannah）、紐奧良與休士頓。

碼頭 罷工 美國

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