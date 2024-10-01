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越南研究發展核電 赴俄羅斯取經談合作

中央社／ 河內1日專電

越南拋出研究發展核電的議題後，越南科學技術部部長黃成達日前率工作團前往俄羅斯拜訪俄羅斯國營核子企業等單位，建議雙方合作研究先進的核電技術，以支持經濟社會發展。

越南快訊（VnExpress）報導，越南科學技術部部長黃成達（Huynh Thanh Dat）9月23日至28日率工作團前往俄羅斯，分別與俄羅斯國營核子企業（Rosatom）、杜布納聯合原子核研究所（JINR）舉行工作會議。

黃成達24日和Rosatom進行會談時，建議Rosatom執行長李卡契夫（Alexey Likhachev）考慮為越南科學技術部與Rosatom在2025至2030年階段的合作制訂路線圖。

黃成達還提議，預計從2025年開始，雙方合作研究先進的核電技術，以支持經濟社會發展，保障能源安全和應對氣候變遷；合作舉辦學術會議、研討會和講座，向民眾、管理人員與相關對象普及核能與核電知識等。

談到在越南同奈省（Dong Nai）的核能科學技術研究中心（CNST）投資計畫時，黃成達說，這是Rosatom與越南科學技術部之間截至目前最大的合作投資計畫，也是最重要的合作。

黃成達26日和JINR會談時表示，希望JINR繼續為越南科學家提供機會，讓他們到JINR工作和研究，包括參加短期和長期的培訓課程。JINR是俄國核物理研究的搖籃，專門培養核物理領域專家和科學家。

報導指出，越南原子能研究院（Vinatom）正積極推動與JINR的合作，派遣重要人員赴JINR接受培訓，為CNST投資計畫培養核心團隊。未來，JINR計劃在CNST安裝設備系統，讓越南、俄羅斯及國際科學家一起參與研究。

越南缺電問題屢屢受到外資關切，越南政府近來責成越南工商部研究各國核電發展經驗，並對越南發展核電提出建議。越南先前曾考慮在寧順省（NinhThuan）蓋核能發電廠，不過2016年遭越南國會喊停。

俄羅斯 核電 越南

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