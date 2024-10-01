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美50年來首罷工港口停擺 小摩：美國每日經濟損失近1600億

中央社／ 紐約1日綜合外電報導

數以萬計美國碼頭工人發動接近50年來首度罷工，沿著美國東岸至墨西哥灣沿岸的港口全面停擺。摩根大通估計，罷工將造成美國經濟每天蒙受50億美元（約新台幣1592億元）損失。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，國際碼頭工人協會（International Longshoremen's Association，ILA）成員在他們的勞雇合約於今天零時到期後，將在美國各主要港口展開罷工。

據代表資方的美國海運聯盟（United States MaritimeAlliance，USMX）說法，由於工資漲幅與引進自動化技術的議題未決，攸關2萬5000名碼頭工人的新勞雇合約談判已數月陷入僵局。

美國經濟評議會（The Conference Board）昨天警告，罷工將「癱瘓美國貿易」，導致食物、醫藥、消費性電子產品與服飾的進口卡關。碼頭工會則說，不會中斷軍事物資的處理作業。

全球供應鏈先前已因連串因素被打亂，包括乾旱致使船舶要通過巴拿馬運河（Panama Canal）受限，以及葉門叛軍青年運動（Houthi）在紅海（Red Sea）發動連番襲擊，迫使貨輪商船避經。如今美國碼頭工人的罷工，使得供應鏈吃緊雪上加霜。

摩根大通（JPMorgan Chase）的分析師估計，這場罷工可能造成美國經濟每天蒙受高達50億美元的損失。不過他們不認為罷工將拖延超過1週。

企業界領袖則是一再籲請美國總統拜登（JoeBiden）調解這場勞資紛爭，因為港口關閉將撼動美國經濟，而再過5週就要舉行總統大選。

不過拜登9月29日重申，他不會強迫碼頭工人返回工作崗位。

碼頭 罷工 美國

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