日股反彈近2%帶動 亞股多收高

亞洲股市今天在日本股市漲勢帶動下普遍收高。香港、中國和韓國股市今天適逢假日休市一天。

石破茂9月27日當選自民黨總裁後日圓匯價聞訊走堅。石破茂今天獲日本國會指名為首相，他曾表示支持日本中央銀行升息。日銀一旦升息將激勵日圓匯價走升。

日圓走堅拖累日股昨天重挫，日經指數今天反彈近2%，收復昨天部份失土，隨著日圓兌美元今天走軟，受重創的出口股獲得亟需的提振。

此外，最新出爐的數據顯示日本企業信心第3季仍處於正面看好，也對日股帶來支撐。

日圓兌美元昨天升破142日圓後，今天一度貶破144日圓。

而在美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）透露，Fed會繼續降息，但不會操之過急後，日圓聞訊走軟。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師厄崔爾（Ray Attrill）說，鮑爾「顯然不排除未來進一步降息2碼的可能性，在這方面他強調，勞動市場雖仍穩固，但實際上已降溫，就職率也大幅下滑」。

前一天的華爾街三大指數都收高，其中道瓊工業指數再創新高，今天的亞股多隨美股漲勢收揚。

威靈頓、曼谷、台北、馬尼拉和雅加達股市都收漲，雪梨、新加坡股市則收跌。

香港、上海和首爾股市今天適逢假日休市一天。