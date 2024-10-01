比爾蓋茲對AI感到樂觀 但有這「三大顧慮」

微軟創辦人比爾蓋茲自認對人工智慧（AI）的未來是個樂觀主義者，但他在9月30日最新一集的On with Kara Swisher播客節目上表示，AI技術仍讓他有些擔心，尤其是在三大方面。

首先，蓋茲認為「立意不良者會用AI進行網路犯罪、生物恐怖主義和國族戰爭」。他說，「這種情況下，你會希望『好人』這一方有抵禦能力，這會使人在AI技術上精進，不要落後」。

拜登政府在2025年度的財政預算中，編列數十億美元提升「AI的發展與使用上的安全性和可信度」，並投資「新的AI安全研究所，以保護美國民眾的安全、保障和權利」。

蓋茲的第二項憂慮，是AI帶來的、可能造成失業的高「汰換率」。

高盛去年的報告指出，AI可能「大舉顛覆」勞動市場，估計衝擊3億個全職工作。HubSpot去年調查顯示，銷售人員若利用AI將安排會議時間、記筆記和資料輸入等人工作業自動化，每天可省下2.25小時的工作時間。

蓋茲說，「節省這些勞動力可縮短每周工時，但汰換率高得嚇人」。

最後，蓋茲的第三大顧慮「經常被提及」，也就是「失控」的情境。

多年來，許多AI專家和研究人員，已針對AI技術若一旦達成通用人工智慧（AGI）的潛在後果提出警告，包括可能的末日情境。

蓋茲認為，「若能熬過前兩項，最後這點並非最難克服的」。

其他企業領袖也曾表達對AI的顧慮，希望有更多關於AI技術的法規和防護機制。OpenAI執行長奧特曼甚至說，儘管AI發展的「最佳情況好得令人無法置信」，相反地，最糟情況可能是「我們所有人都玩完了」。

回到當下，蓋茲表示，他平日會用AI為參與的會議做總結。他在另一場訪談中說，「能用互動的方式提出與會議相關的問題，而不只是得到一份總結，相當不錯」。他指的是自家的Microsoft Copilot軟體。