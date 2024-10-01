快訊

東森國際財報不實害股價重挫 更三審判王令麟等人賠2266萬

00929配息又縮水！預估降至0.14元 年化配息率約8.9%

聖母峰又長高了！研究發現1原因 把山往上推

聽新聞
0:00 / 0:00

念科技類學位不再保證有工作？柏克萊加大教授曝畢業生求職慘況

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國柏克萊加州大學電腦科學教授歐布萊恩近期敲響科技業就業市場的警鐘。他在領英發文透露，即便是出自柏克萊加大、成績一流的自家學生，最近也都找不到工作。美聯社
美國柏克萊加州大學電腦科學教授歐布萊恩近期敲響科技業就業市場的警鐘。他在領英發文透露，即便是出自柏克萊加大、成績一流的自家學生，最近也都找不到工作。美聯社

「科技領域學位不再保證有工作。」美國柏克萊加州大學（UC Berkeley）電腦科學教授歐布萊恩（James O'Brien）近期敲響科技業就業市場的警鐘。他在領英（LinkedIn）發文透露，即便是出自柏克萊加大、成績一流的自家學生，最近也都找不到工作。

歐布萊恩該文是回應華爾街日報9月23日的報導，標題為「美國科技業工作崗位枯竭，短期不會好轉」。報導開頭提到一位前eBay員工，最近線上找工作到處碰壁，絕望之餘開始在紐約曼哈頓的谷歌與臉書辦公室外張貼求職傳單，上面附有QR碼可以連到他的領英簡介。

「最近我從學生那裡聽到類似（華爾街日報）的描述，」歐布萊恩說，「我懷疑這種趨勢不可逆，而且很可能是影響幾乎所有就業領域的大趨勢一部分」。

歐布萊恩說：「以前柏克萊電腦科學系畢業生，即便成績並非頂尖，也會在工作類型、地點、薪水和雇主方面收到多份吸引人的工作邀約。然而現在就連優等生，例如主修科目GPA4.0的學生，聯繫我時都憂心忡忡，因為收到的工作邀約是零。」

今年稍早，美國全國大學與雇主協會調查結果顯示，新畢業生的招募預測較2023年下降6%。

以就業不足率（underemployment）來看，數字更加明顯。紐約聯邦儲備銀行指出，每10名大學應屆畢業生中，有4人自稱在2024年就業不足。這代表勞工雖然受雇，但是因為職位與技能搭配狀況不佳，導致無法發揮充分就業下的生產力。

根據「Layoffs.fyi」網站追蹤報告，今年美國有451家科技公司裁員，人數超過13萬，聘僱率也是10年來最低。

歐布萊恩也表達對科技業就業市場的擔憂：「我不願這樣說，但今天開始攻讀學位的人，4年後畢業可能會發現自己的就業選擇非常有限。再加上愈來愈多人失業，我們應該很清楚知道，一個嚴重問題正悄悄來臨。我們今天就應該對此有所行動。」

柏克萊 求職 美國 華爾街日報

延伸閱讀

NBA／父子同框！詹姆斯稱奧運奪金幫助大：我還有很多油

華郵專欄作家專訪 川普指台灣國防預算應占GDP10%

川普前國安顧問：大陸欲輸出「馬列主義」 是美國史上最大威脅

川普選情旺 共和黨全代會成政策風向追擊戰

相關新聞

念科技類學位不再保證有工作？柏克萊加大教授曝畢業生求職慘況

「科技領域學位不再保證有工作。」美國柏克萊加州大學（UC Berkeley）電腦科學教授歐布萊恩（James O'Bri...

日圓走貶出口股領漲 日股收高

日股今天在日圓走軟帶動汽車和機械等出口股漲勢推升下收高。美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell...

瞄準東南亞AI和雲端商機 Google宣布在馬泰大舉投資

Google 周二宣布將在馬來西亞大舉投資，已和一家當地科技公司敲定為期多年的合作夥伴關係，提供主權雲端服務，並表示到2...

精品業者擴大推1,000美元新品 盼贏回中等所得消費者芳心

精品業正寄望以要價1,000-2,000美元的小型手提包，贏回中等所得消費者的芳心，並且拯救委靡不振的股價。

亞洲製造業PMI不妙…台灣工廠景氣轉冷 日本連三月萎縮

根據1日出爐的最新數據，亞洲製造業景氣在9月轉疲，因中國大陸需求疲軟，全球經濟的不確定性對展望構成挑戰。日本工廠景氣持續...

美東與墨灣港口幾乎篤定今起罷工 華爾街盤點潛在贏家與輸家類股

從最新發展來看，美國東岸與墨西哥灣港口勞工幾乎篤定將在10月1日起發動罷工，華爾街也迅速評估潛在的贏家和輸家。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。