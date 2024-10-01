波音737方向舵零件有「卡住」疑慮 美國：恐逾40家航空使用
美國國家運輸安全委員會（NTSB）今天表示，超過40家擁有波音（Boeing）737飛機的外國航空公司可能正在使用方向舵零件具有安全風險疑慮的飛機。
在今年2月發生聯合航空（United Airlines）班機事故後，美國國家運輸安全委員會上週發布緊急安全建議，指出部分波音737飛機的方向舵控制系統可能卡住的問題。
英國衛報報導，運安會今天也揭露，已得知兩家外國航空公司曾於2019年發生涉及降落滑跑導引致動器的類似事故。
運安會主席霍曼迪（Jennifer Homendy）今天在寫給美國聯邦航空總署（FAA）署長惠塔克（MikeWhitaker）的信中說：「我們擔心其他航空公司可能不知道他們的737飛機上存在這些致動器。」
運安會正調查聯合航空一架波音737 Max 8飛機降落於紐澤西州紐瓦克（Newark）時，方向舵踏板卡在中間位置動不了的事故。當時機上161名乘客和機組員均未受傷。
波音股價今天下跌2.7%。
運安會表示，271個有疑慮的零件可能裝在至少40家外國航空公司使用中的飛機上；有16個可能仍裝在美國註冊的飛機上；多達75個可能被用於售後市場的安裝。
霍曼迪說，她擔心聯邦航空總署「在我們發布緊急安全建議報告之前沒有更嚴肅看待這個問題」。
聯邦航空總署表示，署內有認真看待運安會的建議，預定10月展開更多模擬器測試。
聯合航空上週說，旗下737飛機只有9架使用涉事的方向舵控制零件，已於今年稍早全數移除；這些飛機原本是為其他航空公司製造。
運安會上週表示，國內航空公司的737飛機均未使用受影響的致動器，這些致動器裝在部分737 Max和前一代的737 NG機型上，包含可供選擇的降落系統。
波音今年8月表示，已通知「使用受影響737飛機的業者，方向舵降落滑跑導引致動器可能出現狀況」；波音今天尚未置評。
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