印度傾聽台商需求 台印論壇促成多項產業合作

今年在新德里舉行的台印度CEO圓桌論壇、台印產業鏈結高峰論壇，印度高層與台灣企業對話，了解台商對投資優惠、稅收減免、人才提供等面向需求，促成包括5G通訊技術整合、無人機機師培訓、電子廢棄物回收等業者的多項合作案。

在台灣、印度輪流舉行的「台印度CEO圓桌論壇」、「台印產業鏈結高峰論壇」今年在印度進行。經濟部次長陳正祺赴新德里參加，貿協、電電公會集結34家企業、55位代表參加CEO圓桌論壇，工總則帶領逾百名業者參與產業鏈結高峰論壇。

陳正祺表示，台印度CEO圓桌論壇是和印度政府對話十分重要的場合，這次印方展現高度誠意，出動高層和台灣企業直接對話，經過實質討論，除讓台灣企業更了解印度投資環境，也讓印度政府明白台灣方面的需求，並願提供最大協助。

針對台印產業鏈結高峰論壇，陳正祺提到，台商是國際品牌主要供應鏈，在全球供應鏈移轉過程中，台灣企業尋求優良的供應鏈夥伴非常重要，這個論壇透過雙方政府產業政策對接、企業彼此合作，讓雙邊透過技術合作、產業對話，十分有效率地達到產業對接、合作建立的目的。

外貿協會董事長黃志芳透過影片表示，台灣與印度間的貿易量逐年攀升，在印度致力於多元化貿易關係及建立經濟韌性，並落實各項願景之際，台灣可以成為值得印方信賴的夥伴。

電電公會理事長、工總印度分組召集人李詩欽提到，這次最重要的收穫，是針對未來台灣供應鏈來投資時，包括投資優惠、稅收減免、人才提供等面向，印度政府將提供更多協助部分，有深入的探索並獲具體結論，讓這樣的盛會達到務實效果。

經過這次論壇，台灣與印度達成數項合作，包括將5G通訊模組整合於印度救護車上，以即時傳送就醫資訊；共同培訓操作無人機的專業機師；共同建立電子廢棄物及太陽能板循環經濟等。

除了兩場論壇，貿協這次也安排一對一洽談，貿協駐新德里辦事處主任劉建均表示，這次邀請9家台灣廠商，並找來包括人工智慧（AI）、電動車、無人機、電子代工領域的買主與廠商對接，總洽談場次超過100場次。