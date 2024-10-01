精品業者擴大推1,000美元新品 盼贏回中等所得消費者芳心

精品業正寄望以要價1,000-2,000美元的小型手提包，贏回中等所得消費者的芳心，並且拯救委靡不振的股價。

精品業者最近推出的新產品中，包含許多「超迷你」手提包，以及要價1,200美元（約新台幣38,203元）的錢包。

例如Burberry最新款產品包括要價910美元的尼龍水桶包、以及1,050美元的鍊帶包。Burberry美國網站要價不到1,500美元的包款，約有20種選擇。Gucci也聚焦於相同的價格區間，網站上有27種價格不到1,500美元的手提包，包括「超迷你」手提包。

由於美國、歐洲及中國大陸的消費者同時對花錢轉趨審慎，但精品品牌在新冠疫情期間的漲價行動，導致中等所得購物者更難找到每款不到2,000美元的手提包，因而減少逛精品店。滙豐（HSBC）估算，目前精品產品平均比2019年（新冠疫情爆發前）貴了55%。

這些中等所得消費者雖不會購買最高價的產品，整體購買量卻很龐大。波士頓顧問集團（BCG）的資料顯示，在全球精品採購額中，超過半數是來自約3.3億人每年花不到2,000歐元（2,237美元）於昂貴的手提包、服飾及珠寶。

Burberry和Gucci等未擁有龐大超富豪客戶群的精品業者，正為日漸錯失這塊市場付出代價。Burberry上季銷售萎縮20%，Gicci母公司開雲集團（Kering）股價過去一年暴跌40％，市值降至320億歐元。

現在Burberry和Gucci都在拓展平價的入門款產品陣容，將是一大利多，因為更便宜且新穎的產品，似乎正在帶動已厭倦「低調奢華」趨勢的富裕消費者支出。美國銀行（BofA）精品分析師華勒斯（Ashley Wallace）指出，普拉達（Prada）旗下Miu Miu品牌的1,000美元迷你包、以及800美元的手提包超受歡迎。

Bernstein精品分析師索爾卡（Luca Solca）指出，精品品牌必須提供消費者能負擔得起的入門款新品價格。而且，由於高階品牌的營運成本高昂，包括數十億美元的廣告預算、實體店面租金，即便銷售只是稍微趨緩，也會對利潤造成重大影響，因此讓人流重返實體門市也是關鍵。