亞洲製造業PMI不妙…台灣工廠景氣轉冷 日本連三月萎縮

根據1日出爐的最新數據，亞洲製造業景氣在9月轉疲，因中國大陸需求疲軟，全球經濟的不確定性對展望構成挑戰。日本工廠景氣持續萎縮，台灣和泰國景氣降溫，越南則是五個月來首度陷萎縮。這讓決策者面臨須支撐脆弱經濟的壓力。

日本9月製造業採購經理人指數（PMI）下滑至49.7，低於8月的49.8，連續第三個月低於景氣榮枯分界50。

根據標普（S&P）公布的報告，台灣9月製造業PMI從51.5下滑至50.8，是4月來最慢增速，反映產出和新訂單都轉疲。標普指出，地緣政治和總體經濟的不確定性讓台灣的企業在決策時採取「更為審慎的做法」。泰國PMI也從52.0降至50.4。

越南PMI從52.4大幅下滑至47.3，產出、新訂單、採購與投入庫存都下滑，不過越南製造業低迷的表現，可能只是受颱風干擾的短暫現象。標普全球市場財智經紀總監哈克爾表示：「颱風摩羯造成重大影響。基本的需求情勢應該維持成長，代表隨著開始擺脫颱風影響展開復甦，我們可能會見到產業迅速回升。」

財新／標普全球周一公布，中國9月製造業PMI從50.4降至49.3，是去年7月來最低。不過，亞洲地區的製造業者未來幾個月可望獲得支撐，因為中國當局在過去一周宣布推出一波刺激經濟措施，包括調降利率並為銀行體系挹注流動性。

國際貨幣基金（IMF）預測，亞洲經濟體將軟著陸，原因是通膨減緩為央行寬鬆貨幣政策、以便支持經濟成長創造了空間。