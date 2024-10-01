美東與墨灣港口幾乎篤定今起罷工 華爾街盤點潛在贏家與輸家類股

從最新發展來看，美國東岸與墨西哥灣港口勞工幾乎篤定將在10月1日起發動罷工，華爾街也迅速評估潛在的贏家和輸家。

為避免罷工，港口營運商美國海事聯盟（USMX）已向代表45,000名港口工人的國際碼頭工人協會（ILA），開出加薪50%做為交換條件，但遭ILA拒絕，理由是仍未滿足勞方的需求。華爾街日報（WSJ）引述知情人士指出，ILA開的條件是以六年加薪77%為進入協商的基準。

紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）預期，ILA將在1日發動全面罷工，並喊話表示目前食品供應安全無虞，民眾無須像新冠疫情期間般搶購囤貨。芝加哥聯準銀行總裁古斯比也表示，若美東與墨灣碼頭勞工罷工持續太久，構成供應鏈風險，聯準會（Fed）將被迫因應。

許多專家已警告美東與墨灣港口停擺茲事體大，ImportGenius執行長表示，即便罷工只維持一周，會導致樹石外個貨櫃無法流入美國，這些港口也是冷藏農產品進口的重要門戶。Jefferies上周表示，東岸與墨灣港口停擺，每天會對美國經濟造成30億-40億美元的威脅。

摩根大通分析師歐森貝克（Brian Ossenbeck）估算，這場罷工對美國經濟每天衝擊上看50億美元，確切影響則還未可知。美國經濟研究聯合會（Conference Board）9月31日表示，東岸港口處理美國每年國際貿易額的25%，罷工的每日影響接近5億美元，但若罷工維持一周，會使美國經濟付出37.8億美元的代價，並導致供應鏈減緩到11月中。

Stifel分析師團隊也迅速評估這場罷工的潛在贏家和輸家，認為聯邦快遞（FedEx）與優比速（UPS）等國際空運供應商將直接受惠，貨運經紀商也將因為安排航運的能力而受益，罷工對聯合太平洋（Union Pacific）和Norfolk Southern等鐵路業者的利多則沒那麼明顯。

但TD Cowen分析師席德爾（Jason Seidl）指出，美西最大鐵路營運商聯合太平洋可望稍微受惠，因為能安排貨物從美東轉到美西港口。Baird analyst分析師霍蘭德（Garrett Holland）建議，若罷工引發鐵路類股賣壓，能逢低買進，因他認為物流受擾將為時短暫。

Stifel分析師團隊指出，面臨風險的產業包括汽車業，因為幾乎所有來自歐洲的汽車和零組件都會經過美東和墨灣港口，但這些風險可能集中在進口汽車與零組件的外國車廠，美國車廠則多有國內供應鏈。

先前港口罷工的經驗顯示，海運業者常能受惠於費率飆漲。分析師已警告，現貨費率可能上漲20%-25%，瑞銀預測，馬士基（Maersk）會停泊美國港口的貨運量中，將有20%受罷工影響，若運費兩季上漲30%，將額外帶來超過10億美元的營收。

Jefferies也指出，貨櫃航運類股可望受惠於運能緊俏。ZIM整合運貨服務公司認為，馬士基和赫伯羅德（Hapag-Lloyd）將受益最多。

若罷工拉長，也可能影響沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）、家得寶（Home Depot）、Lowe's等需要透過罷工港口進口貨物的零售商。瑞銀分析師寇查萊恩（Arpine Kocharyan）表示，美泰兒（Mattel）和孩之寶（Hasbro）等玩具製造商也可能受牽連，但多數為年底購物季準備的玩具可能都已完成備貨。

美國拜登政府有權干預罷工，例如2022年曾終止西岸港口罷工，儘管當局已表示不會行使這項權力，只是隨著總統大選逼近，罷工引發的政治壓力將愈來愈重。WSJ引述知情人士指出，資方最新提出的加薪提案，便是拜登政府資深官員介入的結果。

這場罷工也可能造成許多未能預見的影響，目前投資人似乎還在觀望。