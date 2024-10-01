iPhone預售不如人意、但供貨獲樂觀預測 蘋果股價漲距創新高僅1%

幾位分析師提出的估計數字顯示，iPhone 16的早期反應比蘋果期望的要冷淡。但蘋果（Apple）股價周一走高，月線由黑翻紅，只差不到1%就能突破歷史高點，漲勢強勁的原因有可能是摩根大通對iPhone供貨作出樂觀預測，該投銀發現交貨期縮短了，尤以標準款iPhone的改善最為明顯。

「地表最強蘋果分析師」天風國際的郭明錤在部落格貼文說，蘋果在iPhone 16預售的首周末，估計僅賣出3,700萬支，與去年同期相比大降超過12%。旗艦級iPhone 16 Pro的需求相較於去年同期iPhone 15的發售，也大幅下滑。

Wedbush分析師Dan Ives在預售開跑一周後估計預售量，僅比郭明錤略高一些，約4.000萬支。CFRA Research科技分析師Angelo Zino也表示，首周末的預購數據顯示，銷售不如去年同期。

比起消費者買了多少支手機，蘋果可能更需要擔心，他們選了哪一款。相較於Pro和Pro Max，價格較低的iPhone 16和iPhone 16 Plus似乎有更大的需求，這可能影響到iPhone的平均銷售價格和整體銷售收入。

郭明錤表示，在預售的首週末，蘋果共售出980萬支iPhone 16 Pro和1,710萬支iPhone 16 Pro Max，比起去年同期分別減少27%和16%。相較下，標準iPhone 16和Plus的銷售量比起iPhone 15反見成長。

Zino也擔心低價位iPhone 16的銷量可能優於高價位裝置。他說問題可能是標準版iPhone太出色了，「相機和內部處理器都大升級」。

蘋果的AI功能尚未上線，Apple Intelligence要10月才隨著iOS 18.1開始推出，消費者可能不急著換機。分析師說，等口碑未來幾季慢慢傳開，新技術的價值才會被看見。

但蘋果股價周一上漲2.3%到233美元，漲幅在道瓊指數成分股當中居首位，創7月16日以來最高，那天收在創紀錄的234.82美元。

摩根士丹利周一發布的一份報告指出，部分新款手機交貨期穩定下來，可能是值得關注的正面發展。

另據摩根大通分析師Samik Chatterjee，該投銀的供貨追蹤器顯示，交貨期在預購進入第三周時有所改善。這可能意味Pro機型最初較長的交貨期為「異常現象」，高端消費者在等待Apple Intelligence發布。

根據Chatterjee，第三周各地區等iPhone 16送貨上門要10天，iPhone 16 Plus是5天，少於第二周的17天和16天。iPhone 16 Pro送貨上門平均23天，iPhone 16 Pro Max是29天，與第二周相同。

相較下，一年前iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max在第三周送貨上門分別要等17天、17天、29天和46天。

Chatterjee寫道，Pro穩定的交貨期表明，隨著Apple Intelligence發布迫近，Pro的需求可能出現自我修正，改變最初的放緩之勢。