許多碼頭工人已年賺480萬 美東港口罷工要爭取多少加薪

從緬因州到德州，美國東部和墨西哥灣沿岸數十個港口的碼頭工人預定美東時間周二凌晨展開罷工，原因是新的勞工合約談判陷入僵局。此舉將導致美國貿易受阻、在距離總統大選還有五周之際擾亂經濟。

儘管港口營運商美國海事聯盟（USMX）表示，已向工會開出未來六年加薪50%做為交換條件，高於先前提出的40%幅度，但知情人士透露，工會設定進入談判的基本條件是未來六年須加薪77%。

巴隆周刊的報導揭露美國港口勞工的薪資。港口工人是美國藍領勞工中薪資最高之一，根據東岸工會現有合約，最高等級的碼頭工人時薪達39美元（新台幣約1,240元），換算下來一年大約8.1萬美元。不過，許多勞工會加班、額外輪班，這種時薪又更高。

工會、港口方面都沒有揭露實際的薪資水準。但根據管理紐約港的監管機構Waterfront Commission在2020年的一份報告，該港超過半數的碼頭工人年薪達到或超過15萬美元（新台幣約477萬元）

代表45,000名港口工人的國際碼頭工人協會（ILA）正要求更高薪資，主張「海運業者的獲利從數百萬美元衝高至數十億美元，然而ILA的碼頭工人薪資卻持平」。

ILA現在要求新合約內容為未來六年每年時薪調漲5美元，這代表到2030年，碼頭工人時薪最高可達69美元。該工會同時要求更好的福利，並且反對在港口使用自動化技術。

這場會是東岸港口自1977年來首度的罷工，預料會影響美國超過50%的進口。隨著企業研擬應變計畫，許多運輸將分散至美西港口，加重當地負荷，還可能產生嚴重的物流積壓。

若港口罷工曠日經久，可能在年底節慶旺季來臨前嚴重干擾供應鏈，根據摩根大通分析師估計，對美國經濟造成的衝擊規模達到一天38億至45億美元，因此預期罷工不會超過一周的時間。

不過，分析師們也警告，消費者可能面臨特定產品價格更高或缺貨。根據小摩分析師說法，一些海運業者已警告說，如果發生罷工事件，每個貨櫃要徵收1,500至3,000美元附加費。如果干擾持續存在，這些成本最終會轉嫁至消費者身上。這也是導致近年一波通膨的部分因素，因為疫情導致海運貨櫃成本在2020年至2022年飆增約400%。

去年，美西也發生同樣情節。2.2萬名美西港口碼頭工人在長達13個月的合約談判期間威脅罷工，最終成功爭取到新合約在未來六年加薪32%，到2027年時薪達到60.85美元。