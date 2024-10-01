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義前總理：歐盟須應對中美威脅 而非訴諸保護主義

中央社／ 布魯塞爾30日綜合外電報導

義大利前總理德拉吉（Mario Draghi）今天表示，歐洲聯盟（EU）必須抵禦來自中國和美國的挑戰，而不是訴諸保護主義。

法新社報導，歐洲中央銀行（European CentralBank）前總裁德拉吉數週前在備受期待的報告中警告歐洲面臨「生存」挑戰後，今天發表上述強烈訊息。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）去年要求德拉吉回報，在全球不安全和經濟挑戰日益加劇的情況下，27國組成的歐盟該如何提高競爭力。

德拉吉現在努力確保歐盟決策層注意到他的警告。

他說：「歐盟是開放的經濟體，且比其他任何國家都更加開放。我們國內生產毛額（GDP）的50%來自貿易，而中國這一比例為37%，美國為27%。」

他在布魯塞爾智庫「布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所」（Bruegel）主辦的活動中表示：「我們與美國不同，我們不能建立保護主義牆。」

德拉吉表示，面對來自國外，特別是中國和美國的威脅，應該採取「非常謹慎、逐部門」的措施，「只專注在創造公平的競爭環境」。

北京和華府投入數十億美元用於開發本地清潔科技，歐洲擔心這會導致自家產業更落後於中美。

德拉吉表示，海外競爭是由創新推動，但「補貼、產業政策、國有制等做法」也會幫一把。

他說，歐盟的首要任務，應該是「重建」對世界貿易組織（World Trade Organization）規範的尊重，但他也認為世界已經改變。

歐盟對中國的態度已經比美國更加謹慎。

美國對中國製造的電動車徵收100%的關稅，歐盟則在目前10%的基礎上，打算加徵高達36%的關稅。

歐盟表示，在一項調查結論認為，中國的國家補貼不公平地削弱歐洲競爭對手之後，歐盟成員國本週預定就這些關稅進行投票，目的是為了創造公平的競爭環境。

中共 歐盟 美國 義大利

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