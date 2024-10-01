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半導體需求不墜 韓9月出口保持強健

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
拜晶片和行動產品需求所賜，南韓對中國大陸出口成長 6.3%。路透
拜晶片和行動產品需求所賜，南韓對中國大陸出口成長 6.3%。路透

南韓 9 月出口連續 12 個月成長，受益於半導體持續不斷的需求，外銷動能保持強勁，也使經濟成長前景更加樂觀，且為全球貿易和科技景氣捎來正面訊息。

南韓海關周二公布的初步數據顯示，9月出口較上年同期成長 7.5%，調整工作天數差異後的出口成長12.9%。進口成長2.2%，貿易順差擴大至67億美元，連續16個月出現順差。

半導體和智慧手機外銷分別成長 37% 和 19%。電腦出口成長一倍多，汽車出口增長 4.9%。

韓國經濟研究院分析師 Cho Chuel 說：「半導體仍是出口主要動力，因去年深陷低迷，今年數據表現也被放大。」「由於晶片業復甦去年底才開始，短期內雖不至轉負，但成長力道仍可能開始減弱。」

拜晶片和行動產品需求所賜，南韓對中國大陸出口成長 6.3%。對美國出口成長 3.4%，對歐盟成長5.1%。

半導體 南韓

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