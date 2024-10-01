找台積電代工、與Nvidia競爭的AI新創公司Cerebras 申請IPO

兩年來，想參與AI熱的股票投資人只有微軟和Nvidia在內的幾支科技股可以選擇，但這這種情況將在未來幾周出現變化，因為AI晶片新創公司Cerebras Systems周一提交初次上市的公開說明書，計畫以股票代號CBRS在那斯達克市場掛牌交易。

2016年成立、總部在加州的Cerebras將輝達（Nvidia）、超微（AMD）、英特爾（Intel）、微軟（Microsoft）和谷歌（Google）全列為競爭對手，宣稱它的晶片能「速度更快且耗電更少」地解決問題。除銷售晶片外，Cerebras還提供依賴其自有運算運算叢集的雲端服務。

由於該公司產品使用的晶圓委託台積電代工，Cerebrus警告了地緣政治風險，任何供應鏈的干擾都可能損及其營運。

儘管目前的上市條件很不錯，利率下降而科技股市值走高，但許多公司仍將IPO計畫延到2025年，希望避免美國總統大選可能造成的市場波動。安永的IPO顧問Mark Schwartz說現在的環境觀望氛圍濃。

Cerebras將成為OpenAI於2022年底發表ChatGPT聊天機器人後，首批上市的AI公司。醫療保健公司Tempus AI和半導體公司Astera Labs也都在今年上市。

有些人擔心AI的炒作太過，高盛和紅杉資本等公司都發表了黯淡的報告。但市場對AI產品的需求仍在持續增長。

Cerebras說，2024年前六個月的銷售是1.36億美元，是去年同期的860萬美元的逾15倍，淨虧損6,660萬美元，略少於去年同期的淨虧7,780萬美元。

該公司最大投資人是創投公司Foundation Capital，其次為Benchmark和Eclipse Ventures，而AlphaWave、Coatue和Altimeter分別擁有至少5%的股份。總部在阿聯、背後金主包括微軟在內的AI公司Group 42持有不到5%的A類股，該公司占Cerebras總營收的83%。

其他投資人還包括OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）和昇陽（Sun Microsystems）共同創辦人Andy Bechtolsheim。唯一持股逾5%的個人股東是Cerebras的共同創辦人兼執行長Andrew Feldman。