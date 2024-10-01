巴菲特又要加碼日本投資？波克夏擬再發行日圓債券

「股神」巴菲特的波克夏公司正計劃今年第二度在全球市場發行日圓債券，這引發外界推測該公司正尋求加碼在日本的投資。

彭博資訊報導，波克夏聘請美銀證券和瑞穗證券，為可能發行基準日圓計價高級無擔保債券做準備。波克夏公司從2019年來即定期發行日圓債券，上一回發行這類債券是在4月。

股市投資人正密切觀察波克夏的資金籌集計畫，因為巴菲特已經收購了日本五大商社的股票，而這些商社幫助帶動日股日經225指數創下新高。巴菲特2月在他的年度股東信中表示，波克夏透過日圓債券發行，為該公司的多數日企投資行動提供資金。