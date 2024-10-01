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戴爾一口氣再賣自家價值12億美元股票 9月變現23億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
戴爾9月二度大手筆賣股票，一共進帳23億美元。路透
戴爾9月二度大手筆賣股票，一共進帳23億美元。路透

戴爾科技（Dell）創辦人暨執行長戴爾（Michael Dell）周四出售自家公司1,000萬股的股票，價值12.2億美元，9月以來二度大手筆賣股票，一共進帳23億美元。

據美國證券與交易委員會（SEC）申報的資料，戴爾9月19日至9月23日期間，也分批出售1,000萬股股票，當時價值為11.7億美元。

戴爾因人工智慧（AI）投資熱潮而受益，尤其高效能運算用的伺服器銷售大增。戴爾今年上漲55%，戴爾也在上周重新納入標普500指數

根據彭博億萬富翁指數，戴爾目前是全球第13大富豪，擁有超過1,110億美元財富。他擁有戴爾約一半股份，包括他妻子名下信託的持股，其餘財富來自對博通公司（Broadcom）的持股。隨著股價上漲，戴爾今年淨值增加超過330億美元。

這家電腦製造商8月精減銷售團隊的員工，9月初也表示，由於利潤緊縮，將繼續裁員。戴爾也要求銷售人員每周五天返回辦公室工作。

Dell 戴爾 指數

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