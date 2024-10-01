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報告：巴西新綠色經濟發展潛力大

中央社／ 聖保羅30日專電

根據顧問機構報告，巴西在生產生質燃料、可再生能源和採用低碳農業方面的潛力大，預計至2050年將獲得高達3兆美元（約新台幣95兆元）的綠色融資，加速實施減少碳排放專案。

根據波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）發布的「2024年巴西氣候報告」指出，巴西在世界上幾乎獨一無二的戰略地位，使該國成為全球氣候解決方案的中心。

報告將巴西新綠色經濟的發展潛力分為2個軸線。第1個是根據全球公約進行強制性融資，以實現零排放和減少溫室氣體排放。預計到2050年，僅這些行動就需要2兆美元，其中最大部份應用於運輸部門的減碳，調整汽車生產方式以減少溫室氣體排放。

第2個軸線是制定積極的氣候議程，使巴西在自然、可持續農業、可再生能源和綠色工業產品4個主要支柱方面發揮其自然優勢，開發新的氣候解決方案，包括綠氫和生質燃料的生產，乙醇和生質柴油工廠的擴建以及永續航空燃料（SAF）和導航製造等新行業，均具有潛力。

報告稱，巴西未來可能在綠色工業產品製造方面脫穎而出，例如綠色鋼鐵、綠色水泥和生物肥料，它們可用於供應國內和出口。

農業綜合企業作為巴西經濟的引擎，可以在這個新時代進一步發展。報告指出，對利用再生農業和恢復退化牧場的投資可使巴西以可持續方式生產更多糧食，增加出口。

報告指出，巴西的自然潛力為快速擴張的市場和有關環境的緊迫議題上，創造成長前景，例如電力密集型數據中心行業，巴西因擁有乾淨和豐富的電力矩陣，特別是可再生能源，可以在這個由生成式人工智慧（GenAI）推動的不斷成長的市場中分得一杯羹。

在採礦業方面，巴西擁有巨大的儲量和全球戰略地位，可以成為全球對鎳、石墨、鋰和稀土等關鍵礦物需求的關鍵市場，它們都是開發污染較少產品所必需的礦物。

報告還列舉氣候變化對巴西日益增加的影響，巴西需要為這種「新常態」做好準備，定義具適應性和韌性的目標及行動計畫，需要公共部門提供大量資源，以及私營部門的支援。

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