快訊

想退休到底錢夠不夠？外銀調查報告曝分3種等級來準備

吳慷仁「十一國慶」表態了 6字祝福大陸網友指：沒誠意

聯合報社論／四十萬可恃民力，不能填補國防人力黑洞

聽新聞
0:00 / 0:00

波音737風險擴大！美運安會：全球40家航空有方向舵卡死隱患

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國國家安全運輸委員會9月30日表示，超過40家外國航空公司的波音737飛機，可能正在使用帶有安全風險的方向舵零組件。圖為一架波音737 MAX 於2022年英國航空展。路透
美國國家安全運輸委員會9月30日表示，超過40家外國航空公司的波音737飛機，可能正在使用帶有安全風險的方向舵零組件。圖為一架波音737 MAX 於2022年英國航空展。路透

美國國家安全運輸委員會（NTSB）9月30日表示，超過40家外國航空公司的波音737飛機，可能正在使用帶有安全風險的方向舵零組件，而且有2家外國航空2019年發生輔助轉向致動器事件；NTSB主席荷曼蒂（Jennifer Homendy）在給聯邦航空管理局（FAA）的信中提到，其他航空可能不清楚自家波音737有這些問題。

NTSB表示，至少有40家外國航空的現役波音737飛機，裝有271個有影響的零組件，有16個安裝在美國註冊飛機；多達75個可能已用於售後安裝。

NTSB上周才發布緊急安全建議，指出部分波音737方向舵控制系統存有卡死風險。今年2月，聯合航空一架波音737  Max 8 在紐瓦克降落時，方向舵踏板卡在中間位置無法移動。當時機上有161名乘客和機組人員，幸未造成人員受傷。

荷曼蒂亦表示憂心FAA在緊急安全建議報告之前，並未更認真處理這個問題。

FAA則表示計畫在10月進行額外模擬器測試。

波音股價9月30日下跌2.7%。

波音 風險

延伸閱讀

2太空人被困宇宙 NASA派SpaceX解困

罷工持續10天…波音提調薪30%盼落幕 工會轟沒達標

波音罷工資方讓一步 提調薪30%盼儘早落幕

罷工衝擊！波音凍結招聘、考慮暫時放無薪假 以保存現金

相關新聞

波音737風險擴大！美運安會：全球40家航空有方向舵卡死隱患

美國國家安全運輸委員會（NTSB）9月30日表示，超過40家外國航空公司的波音737飛機，可能正在使用帶有安全風險的方向...

巴菲特又要加碼日本投資？波克夏擬再發行日圓債券

「股神」巴菲特的波克夏公司正計劃今年第二度在全球市場發行日圓債券，這引發外界推測該公司正尋求加碼在日本的投資。

戴爾一口氣再賣自家價值12億美元股票 9月變現23億美元

戴爾科技（Dell）創辦人暨執行長戴爾（Michael Dell）周四出售自家公司1,000萬股的股票，價值12.2億美...

愛馬仕遠親贈股子女 造就新富翁

高檔精品愛馬仕（Hermès）背後的老闆，是歐洲最富有的家族，因累積龐大財富，家族一名遠房親戚最近贈與一點股票給四個子女，就讓這些Z世代頓時成為百萬美元富人。

高盛預估金價繼續衝高 明年初達2,900美元

高盛集團（Goldman Sachs）周一將金價的2025年初價格預估調高至每英兩2,900美元，高於先前預估的2,70...

阿根廷搶救財務 黃金儲備送國外認證

根據知情人士，阿根廷央行最近將部分黃金儲備送往國外進行認證。等通過認證，這些黃金最終將可當成抵押品取得融資，能為總統米雷伊（Javier Milei）領導的政府提供一些急需的財務彈性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。