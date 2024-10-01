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波音737風險擴大！美運安會：全球40家航空有方向舵卡死隱患
美國國家安全運輸委員會（NTSB）9月30日表示，超過40家外國航空公司的波音737飛機，可能正在使用帶有安全風險的方向舵零組件，而且有2家外國航空2019年發生輔助轉向致動器事件；NTSB主席荷曼蒂（Jennifer Homendy）在給聯邦航空管理局（FAA）的信中提到，其他航空可能不清楚自家波音737有這些問題。
NTSB表示，至少有40家外國航空的現役波音737飛機，裝有271個有影響的零組件，有16個安裝在美國註冊飛機；多達75個可能已用於售後安裝。
NTSB上周才發布緊急安全建議，指出部分波音737方向舵控制系統存有卡死風險。今年2月，聯合航空一架波音737 Max 8 在紐瓦克降落時，方向舵踏板卡在中間位置無法移動。當時機上有161名乘客和機組人員，幸未造成人員受傷。
荷曼蒂亦表示憂心FAA在緊急安全建議報告之前，並未更認真處理這個問題。
FAA則表示計畫在10月進行額外模擬器測試。
波音股價9月30日下跌2.7%。
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