高盛預估金價繼續衝高 明年初達2,900美元

高盛集團（Goldman Sachs）周一將金價的2025年初價格預估調高至每英兩2,900美元，高於先前預估的2,700美元，理由是隨著西方和中國大陸降息，黃金ETF資金流會逐漸上升，而且央行的黃金購買量增加。

高盛在報告中表示：「我們重申做多黃金的建議，原因是全球利率調降、央行需求結構性上升以及黃金能對地緣政治、金融和經濟衰退風險避險的好處，將逐步帶來提振。」

現貨黃金價格上周創下每英兩2,685.42美元的紀錄新高，過去一季大漲13%，創2020年來最佳單季表現，主要受聯準會降息2碼和中東緊張局勢等因素推動。

高盛將2024年的黃金均價預測從每英兩2,357美元上調至2,395美元，將2025年的黃金均價預測從每英兩2,686美元上調至2,973美元。

高盛表示：「我們對央行和其他機構在倫敦場外交易市場（OTC）的需求進行的預測顯示，截至7月，買盤依然強勁，今年迄今為止的年均購買量為730噸，約占全球年產量估計值的約15%，其中很大一部分買盤來自中國。」

高盛表示，央行在倫敦場外市場上的買盤雖有所放緩，但仍很可觀，這可能會為金價在2025年初達到每英兩 2,900美元的預期漲幅中貢獻約三分之二。

高盛分析師表示，剩餘三分之一的漲勢，預期將來自聯準會降息後EFT資金流逐步上升。