快訊

想退休到底錢夠不夠？外銀調查報告曝分3種等級來準備

吳慷仁「十一國慶」表態了 6字祝福大陸網友指：沒誠意

聯合報社論／四十萬可恃民力，不能填補國防人力黑洞

高盛預估金價繼續衝高 明年初達2,900美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
高盛集團周一將金價的2025年初價格預估調高至每英兩2,900美元，高於先前預估的2,700美元。路透
高盛集團周一將金價的2025年初價格預估調高至每英兩2,900美元，高於先前預估的2,700美元。路透

高盛集團（Goldman Sachs）周一將金價的2025年初價格預估調高至每英兩2,900美元，高於先前預估的2,700美元，理由是隨著西方和中國大陸降息，黃金ETF資金流會逐漸上升，而且央行的黃金購買量增加。

高盛在報告中表示：「我們重申做多黃金的建議，原因是全球利率調降、央行需求結構性上升以及黃金能對地緣政治、金融和經濟衰退風險避險的好處，將逐步帶來提振。」

現貨黃金價格上周創下每英兩2,685.42美元的紀錄新高，過去一季大漲13%，創2020年來最佳單季表現，主要受聯準會降息2碼和中東緊張局勢等因素推動。

高盛將2024年的黃金均價預測從每英兩2,357美元上調至2,395美元，將2025年的黃金均價預測從每英兩2,686美元上調至2,973美元。

高盛表示：「我們對央行和其他機構在倫敦場外交易市場（OTC）的需求進行的預測顯示，截至7月，買盤依然強勁，今年迄今為止的年均購買量為730噸，約占全球年產量估計值的約15%，其中很大一部分買盤來自中國。」

高盛表示，央行在倫敦場外市場上的買盤雖有所放緩，但仍很可觀，這可能會為金價在2025年初達到每英兩 2,900美元的預期漲幅中貢獻約三分之二。

高盛分析師表示，剩餘三分之一的漲勢，預期將來自聯準會降息後EFT資金流逐步上升。

聯準會 金價 黃金

延伸閱讀

雜音淡化 波動緩和 三大債市續淨流入

陸股狂飆 爆11兆元天量…高盛：投資人怕錯失行情

期貨商論壇／黃金期 展望向上

威震董座槍擊案！四海幫大哥涉索討1千兩黃金 檢警拘查扣950萬現金

相關新聞

波音737風險擴大！美運安會：全球40家航空有方向舵卡死隱患

美國國家安全運輸委員會（NTSB）9月30日表示，超過40家外國航空公司的波音737飛機，可能正在使用帶有安全風險的方向...

巴菲特又要加碼日本投資？波克夏擬再發行日圓債券

「股神」巴菲特的波克夏公司正計劃今年第二度在全球市場發行日圓債券，這引發外界推測該公司正尋求加碼在日本的投資。

戴爾一口氣再賣自家價值12億美元股票 9月變現23億美元

戴爾科技（Dell）創辦人暨執行長戴爾（Michael Dell）周四出售自家公司1,000萬股的股票，價值12.2億美...

愛馬仕遠親贈股子女 造就新富翁

高檔精品愛馬仕（Hermès）背後的老闆，是歐洲最富有的家族，因累積龐大財富，家族一名遠房親戚最近贈與一點股票給四個子女，就讓這些Z世代頓時成為百萬美元富人。

高盛預估金價繼續衝高 明年初達2,900美元

高盛集團（Goldman Sachs）周一將金價的2025年初價格預估調高至每英兩2,900美元，高於先前預估的2,70...

阿根廷搶救財務 黃金儲備送國外認證

根據知情人士，阿根廷央行最近將部分黃金儲備送往國外進行認證。等通過認證，這些黃金最終將可當成抵押品取得融資，能為總統米雷伊（Javier Milei）領導的政府提供一些急需的財務彈性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。