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美超微淪標普500上季表現最差成分股 今起以分割後股價交易

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美超微第3季淪為標普500指數表現最差的成分股，但今年來仍漲逾一倍。路透
美超微第3季淪為標普500指數表現最差的成分股，但今年來仍漲逾一倍。路透

美超微（Super Micro Computer）周二開盤將後以1股拆10股分割後的股價交易。美超微第3季淪為標普500指數表現最差的成分股，但今年來仍漲逾一倍。

1股拆10股，表示投資人持有的每1股會變成10股。分割的目的通常是降低股價，使散戶投資人更容易購買這支股票。

美超微周一下跌0.8%，收在416.40美元，分割後的股價為41.64美元。美超微8月6日宣布分割股票時，股價收在616.94美元。

今年實施拆股的晶片股在分割後表現都甚理想。輝達（NVIDIA）6月7日股票分割後，股價上漲0.4%。博通（Broadcom）7月12日股票分割後只漲了1.5%。此外，科林研發（Lam）預定周三實施股票分割。

美超微第3季重挫49%，創下有史以來最差單季表現。

這家伺服器製造商最近頻頻成為新聞焦點。先是8月初，該公司發布2025新年度強勁業績展望，但掩蓋不了利潤率下降的現實。接著做空機構Hindenburg Research在一份報告中指出該公司有「明顯的會計問題」，而美超微也延遲提交截至6月30日止的會計年度財務報告。

標普500指數成份股中，第3季表現最佳的是上周才納入成份股的保險公司Erie Indemnity ，第3季上漲了49%。

道瓊工業指數第3季表現最佳的成分股為 3M，漲幅35%，那斯達克100指數表現最佳的是 PayPal，漲幅34%。

成分股 投資人 指數 標普

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