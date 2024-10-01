福斯子公司綠氫中心落成 蕭茲盼德國成生產綠氫先鋒

福斯汽車集團子公司Quest One在漢堡設立歐洲第一座電解槽超級中心。德國總理蕭茲9月30日出席落成典禮表示，氫氣在全球工業脫碳目標中發揮關鍵作用，德國和歐洲在「策略性的未來領域」上不能依賴其他少數國家。

透過再生能源進行水電解得到的的氫氣，排碳量最低，又稱為綠色氫氣。德國推動能源轉型需要大量綠氫，電解槽則是製作綠氫的重要技術。Quest One電解槽超級中心（Gigahub）選址在漢堡莫爾堡（Hamburg-Moorburg）的舊燃煤發電廠所在地。

蕭茲（Olaf Scholz）說，目前為止所有電解槽都是手工製作，未來透過量產將可節省75%的生產時間，「這令人印象深刻」。他期望德國掌握量產技術，成為綠氫生產先鋒。

漢堡市長辰切爾（Peter Tschentscher）表示，這裡生產的大量電解槽裝置，將以工業規模成為發展綠氫能源的核心元素。漢堡政府也計劃明年夏天在該處建造一座100兆瓦（Megawatt）的發電廠。

據了解，漢堡希望利用漢堡的港口地理優勢成為綠氫能源的樞紐。除了莫爾堡的生產工廠外，漢堡市政府將建造港口碼頭，透過船運將綠氫從世界各地運輸到德國北部，並在港口鋪設單獨管網，為漢堡工業提供綠氫。

德國電解槽製造商H-TEC systems執行長普萊騰柏格（Robin von Plettenberg）表示，化肥與鋼鐵行業，以及航空與航運業，對綠氫的需求都在大幅增長。該公司預估，未來總電解產能每年超過5百萬瓩（Gigawatt），「我們希望在2025年，全球溫室氣體排放量透過我們的電解槽下降1%」。

柏林科技與經濟大學再生能源系統教授奎施寧（Volker Quaschning）在北德廣播（NDR）受訪表示，氫氣常與交通、暖化變遷等議題綁在一起，但在急需氫氣的領域上卻不斷拖延，「太猶豫了，且不專注」。他認為推動氫氣策略應更具有選擇性。