英企經濟樂觀度摔到2022年末 「最短命首相」亂局以來最弱

英國企業首長的經濟樂觀度是2022年末以來最弱，那時英相特拉斯（Liz Truss）因貿然推動減稅，造成經濟大亂。

英國企業董事協會（Institute of Directors，IOD） 周二表示，擔心工黨新政府將加稅和修改勞動法規，導致每月調查的經濟信心指數下滑。

該調查記錄了對受訪者對景氣持正面或負面看法的百分比差異。9月信心指數降到負值的-38%，顯著低於7月，那時工黨剛在大選中贏得壓倒性勝利，持正面看法的人數比負面看法的多。

對661名受訪者進行的這項調查也顯示，投資意向降至近四年最低。

IOD的首席經濟學家利奇（Anna Leach）表示，工黨可以在未來幾周闡明計畫，以促進經濟成長與投資。英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）將於10月30日公布預算案，她說有220億英鎊（290億美元）的財政缺口需要填補。

IOD調查是一系列消費者和商業情緒調查的最新一項，顯示工黨政府在預算案公布前發表的悲觀言論打擊了信心。

這可能拖累已經乏力的經濟復甦。周一的官方數據顯示，第2季GDP成長低於原先預期，由0.6%下修至0.5%。在過去四個月裡，有三個月的產出表現平平，英國未來的擴張速度將放緩到季增0.3%。

但仍有一些正面的跡象。經濟合作暨發展組織（OECD）最近調升了英國未來兩年的經濟成長前景，升幅高於七國集團（G7）的其他國家。房貸核准數正在增加，有助抬高房價。

英國央行提供給經濟的額外支持可能很慢才等得到，因為決策官員已經減輕了頑強物價壓力造成的威脅。儘管央行8月宣布四年多來的首次降息，但9月按兵不動，並表示將採取循序漸進的方式。交易員僅完全消化了2024年年底前再降息1碼的預期，認為明年初才會再降息。