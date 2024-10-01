快訊

想退休到底錢夠不夠？外銀調查報告曝分3種等級來準備

吳慷仁「十一國慶」表態了 6字祝福大陸網友指：沒誠意

聯合報社論／四十萬可恃民力，不能填補國防人力黑洞

英企經濟樂觀度摔到2022年末 「最短命首相」亂局以來最弱

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英國9月信心指數降至負值的-38，經濟樂觀度是2022年末以來最弱。路透
英國9月信心指數降至負值的-38，經濟樂觀度是2022年末以來最弱。路透

英國企業首長的經濟樂觀度是2022年末以來最弱，那時英相特拉斯（Liz Truss）因貿然推動減稅，造成經濟大亂。

英國企業董事協會（Institute of Directors，IOD） 周二表示，擔心工黨新政府將加稅和修改勞動法規，導致每月調查的經濟信心指數下滑。

該調查記錄了對受訪者對景氣持正面或負面看法的百分比差異。9月信心指數降到負值的-38%，顯著低於7月，那時工黨剛在大選中贏得壓倒性勝利，持正面看法的人數比負面看法的多。

對661名受訪者進行的這項調查也顯示，投資意向降至近四年最低。

IOD的首席經濟學家利奇（Anna Leach）表示，工黨可以在未來幾周闡明計畫，以促進經濟成長與投資。英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）將於10月30日公布預算案，她說有220億英鎊（290億美元）的財政缺口需要填補。

IOD調查是一系列消費者和商業情緒調查的最新一項，顯示工黨政府在預算案公布前發表的悲觀言論打擊了信心。

這可能拖累已經乏力的經濟復甦。周一的官方數據顯示，第2季GDP成長低於原先預期，由0.6%下修至0.5%。在過去四個月裡，有三個月的產出表現平平，英國未來的擴張速度將放緩到季增0.3%。

但仍有一些正面的跡象。經濟合作暨發展組織（OECD）最近調升了英國未來兩年的經濟成長前景，升幅高於七國集團（G7）的其他國家。房貸核准數正在增加，有助抬高房價。

英國央行提供給經濟的額外支持可能很慢才等得到，因為決策官員已經減輕了頑強物價壓力造成的威脅。儘管央行8月宣布四年多來的首次降息，但9月按兵不動，並表示將採取循序漸進的方式。交易員僅完全消化了2024年年底前再降息1碼的預期，認為明年初才會再降息。

工黨 英國

延伸閱讀

鮑爾暗示年底前兩次會議各降1碼 說Fed不急於快速降息

台美債ETF破底⋯債蛙崩潰快哭了！網曝這2類投資才賺

情勢升溫！美國再向中東增派數千美軍 英國急安排包機撤僑

雜音淡化 波動緩和 三大債市續淨流入

相關新聞

波音737風險擴大！美運安會：全球40家航空有方向舵卡死隱患

美國國家安全運輸委員會（NTSB）9月30日表示，超過40家外國航空公司的波音737飛機，可能正在使用帶有安全風險的方向...

巴菲特又要加碼日本投資？波克夏擬再發行日圓債券

「股神」巴菲特的波克夏公司正計劃今年第二度在全球市場發行日圓債券，這引發外界推測該公司正尋求加碼在日本的投資。

戴爾一口氣再賣自家價值12億美元股票 9月變現23億美元

戴爾科技（Dell）創辦人暨執行長戴爾（Michael Dell）周四出售自家公司1,000萬股的股票，價值12.2億美...

愛馬仕遠親贈股子女 造就新富翁

高檔精品愛馬仕（Hermès）背後的老闆，是歐洲最富有的家族，因累積龐大財富，家族一名遠房親戚最近贈與一點股票給四個子女，就讓這些Z世代頓時成為百萬美元富人。

高盛預估金價繼續衝高 明年初達2,900美元

高盛集團（Goldman Sachs）周一將金價的2025年初價格預估調高至每英兩2,900美元，高於先前預估的2,70...

阿根廷搶救財務 黃金儲備送國外認證

根據知情人士，阿根廷央行最近將部分黃金儲備送往國外進行認證。等通過認證，這些黃金最終將可當成抵押品取得融資，能為總統米雷伊（Javier Milei）領導的政府提供一些急需的財務彈性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。