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油價基本持平 金價回跌但第3季猛漲13%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
黃金示意圖。路透
黃金示意圖。路透

國際油價周一（9月30日）收盤基本持平，但第3季度油價下跌17%，原因投資人擔心全球原油需求減弱，掩蓋了對中東衝突擴大的擔憂；黃金價格下跌，聯準會主席鮑爾演說時表示，並不急於降息。

油價基本持平

11月交割的西德州原油（WTI）期貨幾乎持平於每桶68.17美元。

周一到期的布蘭特原油11月期貨下跌21美分，收每桶71.77美元；交投更為活絡的布蘭特原油12月期貨漲27 美分，報71.81美元。

做為全球指標的布蘭特油價在9月下跌9%，是2022年11月以來最大單月跌幅，在連續第三個月下跌之後，第3季度重挫17%，寫一年來的最大單季跌幅。

自上周以來，以色列的襲擊不斷升級，在黎巴嫩擊斃了真主黨和哈馬斯領導人，並打擊了葉門的胡塞武裝目標。這三個組織都得到了伊朗的支持。

Matador Economics分析師史奈德說，市場正在權衡中東衝突是否會在該地區蔓延。

全球第一大石油進口國中國大陸，上周宣布採取財政刺激措施，但油價對此反應平淡。交易商質疑這些措施是否足以提振中國今年迄今低於預期的需求。數據顯示中國製造業活動連續第五個月萎縮，服務業在9月大幅放緩。

金價回落 第3季漲幅超過13%

金價周一下跌。此前受美國寬鬆貨幣政策和中東緊張局勢加劇的推動，黃金經歷了歷史性的升勢，周一稍事歇息，原因是Fed主席鮑爾表示不急於降息。

現貨黃金價格周一收盤下跌0.9%，報每英兩2,634.58美元；美國黃金期貨下跌 0.2%，報2,661.50 美元。

第3季黃金上漲13%，是自2020年初以來的最佳表現，上周四曾創下2,685.42美元的歷史新高，這主要是受到聯準會降息2碼和中東戰事爆發的推動。

Zaner Metals 公司副總裁兼高級金屬策略師Peter A. Grant說：「可能會有一些人從貴金屬轉向股票，但我認為這不會持久......毫無疑問，黃金的趨勢是上漲。」

分析師們說，獲利回吐和中國股市大漲抑制了金價的上漲。

高盛將2025年初的金價預期從每英兩2,700美元上調至2,900美元。

白銀下跌 1.3%，報每英兩31.22 美元，但季度漲幅達到7%。白金下跌2%，報979.85 美元。鈀金下跌1.1%，至999.08美元。

油價 金價 黃金

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